Desde ver jugar a Pelé hasta proteger a Maradona, el encargado del mantenimiento del estadio de Ciudad de México lo ha visto todo

Isabel “Chabelo” Ramírez dirige el equipo encargado del mantenimiento del campo del Estadio de la Ciudad de México

Ramírez formó parte del equipo de este emblemático estadio durante 41 años

“Chabelo” ha visto jugar a Pelé y a Diego Maradona en ese emblemático estadio

El Estadio de la Ciudad de México es el primero en acoger tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™, e Isabel “Chabelo” Ramírez ha estado presente en todas ellas. En 1970, estuvo allí como un joven aficionado entusiasta que tuvo la oportunidad de ver en acción al gran Brasil de Pelé.

Dieciséis años después, también estuvo presente como miembro del equipo de seguridad del torneo, entre cuyas funciones se incluía la protección de jugadores como el legendario argentino Diego Maradona. Y, en 2026, se encarga del mantenimiento del terreno de juego, contribuyendo a crear el escenario perfecto para que los mejores jugadores del mundo den lo mejor de sí mismos.

En la actualidad, Ramírez dirige un equipo de diez encargados del mantenimiento del campo y trabaja sin descanso para mantenerlo en perfectas condiciones con la ayuda de la tecnología moderna. Se trata de un proceso meticuloso, tal y como él mismo explicó.

“Han venido personas de la FIFA y de otras organizaciones para sembrar el césped. En estos momentos, los focos están encendidos día y noche, y se van moviendo de un sitio a otro: permanecen en un lugar durante 48 horas, luego se trasladan a otro, y así sucesivamente. Eso ayuda a que el césped se recupere. Tenemos que medir las líneas de corte para que se ajusten exactamente a lo que exige la FIFA; la altura de corte es de 24 milímetros”, explicó.

El terreno de juego es extraordinariamente resistente. En el mes previo al Copa Mundial de la FIFA 2026™, el estadio acogió 14 partidos de la Liga MX y supo hacer frente a la demanda. Ramírez combina sus conocimientos de jardinería y del clima mexicano —junio y julio se encuentran ambos en la temporada de lluvias— con las tecnologías implantadas por la FIFA para mantenerlo en óptimas condiciones.

“Cuando llueve, nos ayuda porque el césped se regenera más rápido. Además, cuenta con un sistema de refrigeración y calefacción; se trata de una tecnología que utiliza una máquina que absorbe el aire y la humedad. Ha habido muchos cambios… Ahora, con la nueva tecnología, es un nuevo tipo de campo para nosotros y poco a poco le estamos cogiendo el truco”, afirmó.

Cuando Chabelo fue por primera vez al estadio —que entonces se llamaba Azteca—, todo era muy diferente.

En 1970, su padre también trabajaba como encargado del campo y al personal se le permitía llevar a familiares a algunos de los partidos. “Yo era solo un niño, y mi padre me cogía de la mano. Era increíblemente emocionante ver los partidos en directo”, comentó.

Cuando México se adjudicó el derecho a organizar la Copa Mundial de la FIFA™ en 1986, él ya tenía la edad suficiente para trabajar y consiguió su primer empleo en el estadio, formando parte del equipo de seguridad, donde permaneció durante tres años. Uno de los jugadores a los que ayudó a proteger fue Maradona, quien, al igual que Pelé, vivió algunos de sus mejores momentos en ese estadio, entre ellos el momento en que levantó el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.