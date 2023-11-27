Enrique Macaya Márquez, el periodista leyenda de la Copa Mundial de la FIFA

El argentino de 91 años está cubriendo la 18.ª Copa Mundial de la FIFA de su carrera

Desde su primera cobertura en Suecia 1958, jamás faltó a una edición de la competición

“Estoy feliz, contento y tranquilo”, dice Macaya a la FIFA

Enrique Macaya Márquez camina por el centro de prensa del estadio Ciudad de Dallas y provoca admiración. Ya no solo de sus colegas argentinos, algo habitual desde hace tiempo, sino del mundo futbolístico entero: Macaya, como se lo conoce en su país, está cubriendo en 2026 la 18.ª Copa Mundial de la FIFA™ consecutiva de su carrera. Un récord absoluto.

Su primera cobertura fue en Suecia 1958, cuando, con apenas 23 años, le tocó reportar el partido entre Austria y el Brasil de Pelé que deslumbraría a todos. En aquel entonces era enviado especial de Radio El Mundo. Hoy, a sus 91 años, es comentarista en las transmisiones de DSPORTS Radio.

A pesar de las casi siete décadas transcurridas, Macaya Márquez todavía mira hacia atrás y se encuentra con aquel joven periodista. “Sí, de exprofeso lo despierto, no dejo que parezca intrascendente. Por el contrario, me interesa todo y la base sigue siendo la misma: no la curiosidad, sino el conocimiento”, dice a la FIFA.

La ansiedad no es la misma, confiesa. “Se siente diferente... Uno está mucho más canchero, tiene más experiencia, maneja las cosas de otra manera... Y en cuanto al trabajo en sí, la tecnología ayuda a hacer interpretaciones distintas, pero que siempre necesitan del conocimiento del periodista”, remarca.

En Dallas, todos quieren sacarse fotos con Macaya. El propio entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, le pidió una tras la conferencia de prensa oficial previa al partido con Jordania por la fase de grupos de la competición.

Es más, en la antesala de ese encuentro, Macaya Márquez recibió un emotivo reconocimiento de varios exfutbolistas argentinos que hoy forman parte de las FIFA Legends. Entre ellos estaban campeones del mundo de 1978 y 1986 como Ubaldo Fillol, Mario Kempes, Oscar Ruggeri y Sergio Batista, por citar solo algunos.

Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había destacado la presencia de Macaya Márquez en la actual edición del torneo en su discurso de apertura. Vale recordar que cuatro años atrás, durante el Mundial de Catar, el periodista argentino fue uno de los miembros de la prensa homenajeados por a su trayectoria por parte de la FIFA y la AIPS.

Macaya Márquez, que también comentó para señales televisivas de Argentina, afirma sentirse “feliz, contento y tranquilo” con su carrera. Y tiene claro cuál es su sello: “Siempre tuve reserva en cuanto a los juicios definitivos. Y nunca dejé de lado el respeto por el hecho juzgado, sea un partido o un futbolista”.

Luego amplía. “Eso a mí me ha dado muchas satisfacciones, el reconocimiento de la gente, sobre algo de lo que todo el mundo opina y maneja con opiniones certeras, pero también con opiniones cerradas, aunque como si fueran certeras”.

Su habitual lucidez y agudeza le permiten analizar qué aspectos del juego han cambiado y cuáles no en todos estos años de coberturas mundialistas. “Lo que se mantiene constante es que se paga caro el error, y el acierto, por otra parte, es premiado a veces con exageración. Y si bien se ha mejorado en el manejo del balón, lo que más ha cambiado es la velocidad de desplazamiento del atleta, y no tanto de la pelota”, explica.

“Tiene que ver con la dinámica del juego, y nos obliga a los periodistas a estar mejor preparados, a tener en cuenta incluso los aspectos tecnológicos disponibles para poder fundamentar mejor nuestras opiniones”, complementa.

Macaya Márquez prefiere no hacer una lista de los mejores futbolistas que ha visto en los Mundiales. “Vi muchos jugadores extraordinarios que hicieron valer sus condiciones frente a distintos adversarios y en distintas épocas, por lo que no se puede tomar un patrón determinado para decidir quién es el mejor”.

Lo que tiene claro es cuáles son los primeros recuerdos que le vienen a la mente al repasar las 18 Copas Mundiales de la FIFA cubiertas: “Los campeonatos ganados Argentina, eso está claro”, confiesa.