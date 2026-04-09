La FIFA Legend Marcelo Balboa, conoce Kosovo antes de la eliminatoria europea para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Pristina

El conocido defensa estadounidense visitó la Embajada de Estados Unidos en Pristina y la sede de la Federación de Fútbol de Kosovo (FFK)

Balboa también asistió a la eliminatoria europea para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Kosovo y Turquía

El veterano participante en tres Copas Mundiales de la FIFA™ felicitó al entrenador Vincenzo Montella por la clasificación de Turquía

La FIFA Legend Marcelo Balboa, disfrutó de una visita para el recuerdo en Pristina, Kosovo, mientras el país se preparaba para su partido más importante desde que se unió al organismo rector del fútbol mundial en 2016.

El programa FIFA Legends brinda a las grandes figuras retiradas la oportunidad de mantenerse conectadas con el fútbol internacional, actuando como embajadores y promotores del deporte que aman. Balboa, icónico defensor estadounidense que brilló con la selección de Estados Unidos en las Copas Mundiales de la FIFA™ de 1990, 1994 y 1998, estuvo en Kosovo para el decisivo partido de la eliminatoria europea para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre el país anfitrión y Turquía. El ganador, el 31 de marzo, se uniría al grupo de Estados Unidos en la espectacular fase final de este año, que contará con 48 selecciones en Norteamérica. Kosovo buscaba su primera participación en la Copa Mundial de la FIFA™, mientras que Turquía aspiraba a regresar tras ganar la medalla de bronce en 2002.

Lo que ambos equipos tenían en común era la atención mediática y la importancia del evento, y Balboa disfrutaba de su cercanía en esta gran ocasión.

"Sé lo importantes que son los deportes… unen a las personas. Sé lo importante que es encontrar la paz en la cancha", dijo Balboa en una reunión en la Embajada de Estados Unidos en Pristina. "No importa contra quién juegues. No importa quién sea tu rival. Siempre se trata de respetar al otro, y creo que esa es la belleza de nuestro deporte. Podemos dejar las diferencias a un lado, simplemente jugar, hacer nuestro trabajo y disfrutar".

"Un tema importante del que hablar es la unión del mundo, y a través del deporte, podemos lograrlo", añadió.

Ahora reconocido comentarista de televisión en inglés y español, Balboa fue el primer estadounidense en alcanzar los 100 partidos internacionales con su país y fue elegido para el Salón de la Fama del Fútbol Nacional de los Estados Unidos en 2005. Kosovo declaró su independencia tres años después, lo que contribuyó a que Balboa expresara su entusiasmo por la oportunidad que le brindó su estatus de FIFA Legend de poder estar en un país desconocido para él.

"La gente [en Kosovo] ha sido maravillosa. El ambiente durante los últimos tres días ha sido fantástico", dijo. "No hemos encontrado más que gente amable durante nuestra estancia, así que les agradezco todo. Ha sido una experiencia increíble".

Durante su visita a la Embajada, Balboa se reunió con la encargada de Negocios, Anu Prattipati, y se dirigió a una audiencia de aproximadamente 100 empleados y miembros de la comunidad de la Embajada. Posteriormente, abordó una amplia gama de temas durante una extensa sesión de preguntas y respuestas, incluyendo el desarrollo de jugadores, el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, el partido de la eliminatoria europea disputado esa noche en Pristina y sus recuerdos de la Copa Mundial de la FIFA™.

Balboa también recorrió las oficinas de la Federación de Fútbol de Kosovo (FFK), donde se reunió con el presidente Agim Ademi. Antes del inicio del partido en el Estadio Fadil Vokrri, la FIFA Legend visitó a ambos equipos participantes. Tras el reñido partido de clasificación que finalizó 1-0 a favor de los visitantes, Balboa entregó una entrada conmemorativa para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al radiante seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella.

Tras haber participado en diez partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™ durante su carrera, Balboa recordó con cariño la presión y la promesa de aquellos apasionantes encuentros.

“Estás a solo 90 minutos de cumplir ese sueño de la infancia: representar a tu país, ponerlo en el mapa en el escenario más importante del mundo, porque todo el mundo —miles de millones de personas— lo estarán viendo", dijo ante el público de la Embajada de Estados Unidos.