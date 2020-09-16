La FIFA y la ONUDD cooperan para combatir el crimen y el abuso

La FIFA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) han reiterado conjuntamente su compromiso de hacer frente a las amenazas que plantea la delincuencia para el deporte y destacado la importancia de la cooperación mediante el histórico Memorando de Entendimiento suscrito el lunes por ambos organismos en Viena.

En declaraciones realizadas desde la sede de la ONUDD, en Viena, la directora ejecutiva de la ONUDD, Ghada Waly, reconoció el papel importante que desempeña el fútbol, especialmente a través de la red mundial de 211 federaciones miembro de la FIFA.

“Estoy convencida de que el fútbol, el deporte rey del mundo, y las Naciones Unidas, la organización mundial, constituyen aliados formidables en la lucha por el desarrollo y la paz”, señaló la máxima responsable del principal organismo de las Naciones Unidas en materia de lucha contra la corrupción. “El fútbol reúne a jugadores de diferentes países, orígenes, etnias y religiones en un equipo centrado en un solo objetivo. Las estrellas del fútbol superan la pobreza a través del talento y la práctica para brillar en el ámbito internacional de un modo extraordinario, siendo una fuente de inspiración y fomentando un sentimiento de orgullo y pertenencia. Es un instrumento importante para el empoderamiento y la inclusión de los jóvenes”.

La directora ejecutiva de la ONUDD señaló específicamente a la FIFA como un socio idóneo para ayudar a salvaguardar el fútbol y los eventos deportivos tanto de la corrupción como de la delincuencia. “La fuerza y la cooperación entre la ONUDD y la FIFA servirán de apoyo a los gobiernos y las entidades deportivas para llevar a cabo una acción anticorrupción eficaz, sobre la sólida base que suponen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las numerosas resoluciones adoptadas por los Estados partes sobre la protección del deporte contra la corrupción”, añadió Ghada Waly.

Una posición confirmada categóricamente por el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dijo que la ONUDD ha encontrado en la FIFA al socio adecuado. “Garantizo a la ONUDD nuestro pleno apoyo y que puede contar con la FIFA y con la fuerza y el poder del fútbol para alcanzar sus objetivos, que son también los nuestros. El Memorando de Entendimiento no es un simple documento que se haya firmado para quedar bien, es un documento por el que nos guiaremos y por el que ya nos estamos guiando todos los días. Representa un hito para la FIFA, ya que es una señal, una señal fuerte para todos, al mostrar y demostrar el compromiso absoluto de la FIFA, y el mío propio como Presidente de la FIFA, de asumir una política de tolerancia cero con la corrupción en el fútbol”.

El Memorando de Entendimiento es un documento amplio y, además de abordar la delincuencia y la corrupción, recoge el compromiso de considerar formas de usar el fútbol como vehículo para reforzar la firmeza de la juventud ante la delincuencia y el consumo de estupefacientes, mediante la prestación de formación en capacidades básicas para la vida. “A través de nuestro Memorando de Entendimiento, la ONUDD y la FIFA colaborarán con las federaciones nacionales de fútbol y otras partes interesadas para ofrecer apoyo técnico a los Estados miembros a fin de utilizar el fútbol y el aprendizaje basado en el deporte para prevenir los delitos violentos y el consumo de estupefacientes”, explicó la directora ejecutiva de la ONUDD.

La cooperación entre la FIFA y la ONUDD también se extenderá a garantizar que los niños y los jóvenes deportistas estén a salvo de la violencia y la explotación, a través de programas como FIFA Guardians, y a aprovechar al mismo tiempo los beneficios del deporte para las mujeres y las niñas, en consonancia con las resoluciones de las Naciones Unidas.

“Somos conscientes de que, lamentablemente, el deporte y el fútbol no son inmunes a la explotación”, indicó el Presidente de la FIFA, para luego anunciar que la organización se dispone a poner en marcha un proceso de consulta que incluye a entidades deportivas, autoridades intergubernamentales, gobiernos y organismos especializadas con el objetivo de establecer una entidad internacional independiente de diversos deportes y sectores para recibir e investigar denuncias relativas a los casos de abusos en el deporte. “Es un tema que llevábamos demasiado tiempo escondiendo y es hora de empezar a abrirlo. Lo que propongo es que estudiemos juntos la creación de un organismo independiente, una combinación de organismos deportivos, institucionales, gubernamentales y organizaciones internacionales, que pueda ayudar a asegurar que nuestros niños que quieran practicar deporte puedan hacerlo en un entorno seguro y agradable”.

La nueva entidad propuesta por el Presidente de la FIFA tratará de aportar líneas de denuncia fiables, un grupo mundial de expertos que se pueda movilizar de inmediato para proporcionar apoyo local especializado en el manejo de casos y atención a las víctimas, testigos y denunciantes, así como el establecimiento de sanciones estandarizadas, medidas disciplinarias y procedimientos de detección para asegurar que los infractores no puedan desplazarse de una región a otra, ni entre diferentes deportes, ni eludir la acción de la justicia.