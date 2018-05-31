La FIFA levanta la suspensión a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

La FIFA ha decidido el jueves 31 de mayor levantar la suspensión que había impuesto a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT).

La decisión se basa en una carta enviada a la FIFA ayer, 30 de mayo, por el Presidente del Comité de Regularización de la FEDEFUT Juan Carlos Ríos, quien confirma que dicho comité, nombrado por el Bureau del Consejo el 18 de mayo, se encuentra totalmente operativo.

Un Comité Rectora Internacional será responsable de dirigir la ejecución del mandato conferido al Comité de Regularización de la FEDEFUT. Su composición es la siguiente:

Pedro Chaluja, Presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y miembro del Consejo de la FIFA

Luis Hernández, Presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) y miembro del Consejo de la FIFA

Decio de María, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. (FMF)

En caso de que se infringiese cualquiera de las decisiones tomadas por el Bureau del Consejo, se volverá a suspender de inmediato a la FEDEFUT.