Juha, el popular personaje de la literatura árabe, cobra vida como mascota de la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™

Juha, un icono del mundo árabe, formará parte de los actos festivos de la Copa Árabe de la FIFA™

Este querido héroe, conocido como «el filósofo de las personas de a pie», personifica las ricas tradiciones del folclore de la región

Las entradas para el torneo ya se han puesto a la venta a partir de 25 QAR

Juha, un homenaje a la leyenda de la literatura árabe, ha sido presentado como mascota oficial de la prestigiosa Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™, cuya fase final se disputará del 1 al 18 de diciembre.

Es habitual representar a este emblemático personaje como un hombre algo patoso y poco avispado, a quien sus excentricidades suelen meter en situaciones de lo más divertidas. Además, Juha encarna las ricas tradiciones del folclore de la región. Sus relatos, muy populares y transmitidos durante generaciones en el mundo árabe, siempre acaban con una revelación de profunda sabiduría.

Este querido héroe tradicional cobrará vida durante la Copa Árabe de la FIFA™, un torneo que, como ya hizo en la anterior edición, reunirá a los aficionados árabes en una celebración única de la fascinante cultura de la región y su pasión compartida por el fútbol.

Un total de 16 equipos competirán en la fase final por levantar el codiciado trofeo. Nueve aseguraron automáticamente su participación gracias a la posición que ocupaban en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, y otras catorce pugnarán por las siete plazas restantes en una ronda de eliminatorias a partido único que se disputarán el 25 y el 26 de noviembre en Catar.

Las entradas para la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™ están disponibles en FIFA.com/tickets, a partir de 25 QAR. Quienes deseen asistir a todos los encuentros de su selección durante la fase de grupos podrán adquirir un abono de equipo. Durante la competición, los aficionados podrán disfrutar de una gran variedad de actividades culturales y de entretenimiento.

El partido inaugural oficial de la fase final tendrá lugar el 1 de diciembre a las 19:30 h en el Estadio Al Bait. Lo disputarán Catar, en calidad de anfitrión, y el ganador del encuentro clasificatorio entre Palestina y Libia. La final será el 18 de diciembre a las 19:00 h en el emblemático Estadio de Lusail. Otros recintos mundialistas que se utilizarán durante el torneo serán el Estadio Áhmad Bin Ali, el Estadio Ciudad de la Educación, el Estadio Internacional Jalifa y el Estadio 974.

La Copa Árabe de la FIFA™ es una de las distintas competiciones que organizará Catar de aquí a final de año. El país alberga en estos momentos la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™, que finalizará el 27 de noviembre, y el mes que viene será testigo de la culminación de la Copa Intercontinental de la FIFA™, con la disputa del Derbi de las Américas el 10 de diciembre, de la Copa Challenger tres días después y de la final el día 17.

En FIFA.com se pueden consultar más detalles sobre la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™, así como el calendario del torneo.