Informe del Bureau del Consejo relativo a la Copa Africana de Naciones de la CAF 2025

Se adopta una decisión sobre la cesión de jugadores tras las productivas consultas efectuadas con los grupos de interés, fruto de la solidaridad

La cesión obligatoria de jugadores empezará el 15 de diciembre de 2025

El acuerdo está en consonancia con los principios de la cesión de jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2022™

Después de las productivas consultas que ha mantenido la FIFA con los principales grupos de interés, gracias a la solidaridad que ha demostrado la CAF con el objetivo de reducir las repercusiones que esta medida podría tener en las diferentes partes interesadas, el Bureau del Consejo ha adoptado una decisión relativa a la cesión obligatoria de jugadores para la Copa Africana de Naciones de la CAF 2025, que se celebrará en Marruecos del próximo 21 de diciembre al 18 de enero de 2026.

En consonancia con el mismo principio utilizado para la Copa Mundial de la FIFA 2022™, el periodo de cesión se reducirá en siete días y empezará el lunes 15 de diciembre de 2025.

Además, se ha decidido instar a las federaciones miembro participantes en la Copa Africana de Naciones de la CAF 2025 y a los clubes que cedan jugadores durante el periodo de cesión para la disputa de las competiciones continentales a que mantengan conversaciones bilaterales en buena fe para encontrar soluciones apropiadas caso por caso.

Cuando, tras estas reuniones bilaterales, siga estando en disputa la cesión de jugadores, la FIFA mediará entre ambas partes en litigio y aplicará directrices que contemplen las circunstancias de cada caso, incluidos factores relacionados con la programación de los partidos de las competiciones afectadas, el lugar de celebración de estas, las participaciones anteriores y planeadas de los jugadores en los partidos en cuestión y cualquier otro factor pertinente.