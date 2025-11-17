La FIFA recibe a la Comisión de Voluntariado y Deportes de Alemania

Una delegación de la Comisión de Voluntariado y Deportes del Parlamento alemán se reúne en Zúrich con la directiva de la FIFA

Se abordaron temas como los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, la sostenibilidad y el desarrollo del fútbol femenino

El diálogo constructivo subraya el compromiso común por desarrollar el fútbol en Alemania y en el resto del mundo

La FIFA recibió hoy en su sede de Zúrich a una delegación de la Comisión de Voluntariado y Deportes del Parlamento alemán para entablar un diálogo franco y constructivo sobre cuestiones fundamentales que definen el panorama deportivo mundial.

La visita se enmarcó en el programa que llevará a esta comisión a reunirse a lo largo de varios días con destacadas federaciones deportivas internacionales y representantes políticos en Suiza, a fin de tratar temas actuales de la política deportiva. La reunión en la FIFA, la primera parada en la agenda de la delegación, puso de relieve el objetivo común de fomentar el desarrollo transparente, responsable y sostenible en el fútbol y en otros ámbitos.

Aydan Özoğuz (SPD), presidenta en funciones de la comisión, encabezó la delegación del Parlamento alemán, que también contó entre sus integrantes con Artur Auernhammer (CDU/CSU), Jens Lehmann (CDU/CSU), Thomas Korell (AfD), Daniel Bettermann (SPD), Tina Winklmann (Bündnis 90/Die Grünen) y Christian Görke (Die Linke).

En nombre de la FIFA, Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de Eventos de la FIFA, informó sobre los preparativos y la organización de la Copa Mundial de la FIFA 26™, que albergarán Canadá, México y Estados Unidos. Explicó el alcance, la estructura y los objetivos de legado del torneo, y destacó que se centrará en la inclusividad, la interacción con la afición y los beneficios duraderos en la comunidad.

A lo largo de la sesión, ambas partes subrayaron la importancia de que las instituciones políticas y los organismos deportivos internacionales mantengan periódicamente diálogos francos y constructivos.

La reunión corroboró la convicción de ambas partes de que el fútbol une y sirve de inspiración en todo el mundo.