Gary Newell fue distinguido como Unsung Hero de Boston por su compromiso durante esta edición de la Copa Mundial de la FIFA™ y más allá del torneo

Newell, entrenador local de fútbol y voluntario de la Copa Mundial, siempre ha encontrado mayor satisfacción en dar que en recibir

Jude Bellingham, figura de la selección inglesa, sorprendió a Newell con un mensaje en el que le agradeció su compromiso

Los goleadores suelen ser quienes acaparan todas las miradas. Sus nombres brillan en el marcador y sus tantos quedan grabados en la memoria de la afición. Sin embargo, la mayoría de los goles memorables arrancan con un artífice, un futbolista que detecta el espacio, crea la oportunidad y da la asistencia. Con frecuencia, estos héroes anónimos son quienes hacen posible que el balón llegue al fondo de la red

Gary Newell es de esas personas que prefieren dar antes que recibir. Es uno de esos héroes anónimos que hacen posible que otros brillen. Gary nació y creció en Cape Elizabeth (Maine), y es un apasionado del fútbol que ha dedicado su vida a ayudar a los demás como entrenador, voluntario y uno de los pilares de su comunidad. Para él, el fútbol siempre ha sido una poderosa herramienta de enseñanza.

Siempre ha considerado el fútbol una poderosa herramienta de enseñanza, y su visión futbolística ha moldeado a varias generaciones de jóvenes talentos. Gary entrenó a equipos locales y escolares durante años, muchas veces como voluntario, y nunca se limitó a cumplir con su labor: organizaba entrenamientos adicionales, dedicaba tiempo a los demás y siempre estaba presente. Estos gestos nunca aparecen en las estadísticas, pero tienen el poder de cambiar vidas.

Bellingham rinde homenaje al Unsung Hero de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Boston 02:20

Para Gary, sumarse al equipo de voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue una decisión natural. Formó parte del equipo de control antidopaje en Boston (Massachusetts) durante tres semanas y colaboró en siete partidos, siempre con el mismo espíritu de servicio que ha guiado su vida. Como reconocimiento a su dedicación a los demás, no solo durante el Mundial, sino a lo largo de toda su trayectoria, Newell fue distinguido como Unsung Hero (héroe anónimo) de Boston.

Gary pensaba que la jornada del encuentro de cuartos de final entre Francia y Marruecos, el 9 de julio, sería como cualquier otra. Nunca imaginó que se estaba organizando una ceremonia sorpresa para rendirle homenaje. La pantalla gigante se llenó de mensajes de otros voluntarios y de jugadores a los que Gary ha entrenado, y Kevin Clark, uno de sus exjugadores y actual director de operaciones en Boston, le entregó una réplica del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™.

"Gary fue uno de mis entrenadores favoritos. Siempre nos exigía al máximo en los entrenamientos —recuerda Kevin—. Es especialista en preparación física, así que, incluso cuando estaba lesionado, dedicaba tiempo a entrenar conmigo de forma individual. Estoy muy agradecido por todo lo que me enseñó, tanto en el fútbol como en la vida, y me alegra muchísimo verlo recibir este reconocimiento".

Me encanta el fútbol, me apasiona ser voluntario y es un honor poder contribuir a hacer realidad algo tan grande Gary Newel

Sus palabras reflejan a la perfección la filosofía del héroe anónimo de Boston: "Como entrenador, mi objetivo no es solo formar futbolistas, sino seres humanos. Kevin y todos los que me dedicaron unas palabras en el vídeo son el vivo ejemplo de lo que hemos logrado", afirmó Newell.

Gary recibió muchos mensajes, pero hubo uno que lo conmovió especialmente. Venía de alguien que, como él, sabe que el fútbol va mucho más allá de lo que ocurre en la cancha: Jude Bellingham. Newell conoció a Bellingham unos días antes, durante el control antidopaje tras el encuentro de la fase de grupos entre Inglaterra y Ghana. El mediapunta inglés, que ha marcado seis goles en esta Copa Mundial, decidió darle su propia "asistencia" rindiéndole homenaje:

"Hola, Gary. Soy Jude. Nos conocimos brevemente en Boston durante el control antidopaje. Me contaron que le has dedicado toda tu vida al fútbol, y quería darte las gracias por todo lo que has hecho por tantos jóvenes, por darles las herramientas para llegar a este nivel. Quiero que sepas cuánto valoramos tu labor. Muchísimas gracias, amigo".

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Newell recibió el reconocimiento de uno de los mejores futbolistas del mundo por su trayectoria al servicio de los demás. "Esto significa muchísimo para mí. Jude es uno de los mejores futbolistas del mundo, pero también tiene una calidad humana excepcional. Me siento afortunado de haber podido comprobarlo personalmente, tanto dentro como fuera de la cancha. Si tuviera la oportunidad de hablar con Jude, le diría dos cosas: “Gracias, Jude” y “¡Vamos, Inglaterra!", comentó Newell, aficionado de la selección inglesa y cofundador del club comunitario Three Lions Soccer.

Aunque Inglaterra tuvo que abandonar sus sueños de levantar el trofeo, Newell puede consolarse sabiendo que ha logrado el suyo. Se trata de un galardón que reconoce un mes de dedicación durante la Copa Mundial, pero, sobre todo, toda una vida dedicada a ayudar a otros a crecer.

"Estoy muy agradecido. Estos momentos nos ayudan a recargar las baterías. No hacemos las cosas con la expectativa de recibir algo a cambio, pero esto me recuerda que “gracias” es la palabra más poderosa que existe. Recibir esta muestra de agradecimiento significa muchísimo para mí, y sin duda me servirá de impulso para seguir ayudando a tantas personas como pueda", añadió Newell.