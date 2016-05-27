Los mejores del mundo en acción

viernes 27 mayo 2016, 11:22
Grecia sancionada por alineación indebida en un amistoso

La Federación Griega de Fútbol (FGF) ha sido sancionada por alinear en un partido amistoso contra Turquía el 17 de noviembre de 2015 a un jugador que no cumplía los criterios de convocatoria.

Se declaró ganadora a la selección turca por 3-0 y, además, la federación griega fue sancionada con una multa de 4000 CHF por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que la consideró responsable de incumplir el art. 55, apdo. 2 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF).

La sanción se vincula a Apostolos Giannou, que ya había participado en una competición juvenil oficial con la selección australiana y que disputó el citado encuentro con el combinado griego sin que la FGF solicitara previamente una decisión sobre el cambio de federación, tal y como establecen el art. 5 y el art. 8, apdos. 1 y 3 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA.

