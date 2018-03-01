Cuarta edición de la Conferencia de la FIFA para la Igualdad y la Inclusión

El deporte, y el fútbol en particular, puede cambiar vidas

"No basta con decir no al racismo "

"Bienvenidos hoy a Zúrich. Para mí, como presidente de la FIFA, y para la FIFA en su conjunto, es un honor estar aquí".

Con estas palabras se dirigió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a los asistentes a la cuarta edición de la Conferencia de la FIFA para la Igualdad y la Inclusión, cuyo lema era Pass it on – Hope through football ("Pásalo: esperanza a través del fútbol").

"Igualdad e inclusión: dos palabras importantes para el mundo y, cómo no, también para el mundo del fútbol", prosiguió. "Aunque solamente nos ocupemos del fútbol, y pese a que nuestro objetivo es organizarlo, también tenemos muy presentes aquellas labores y responsabilidades que trascienden este deporte".

"El fútbol puede tener mucha fuerza, una fuerza positiva, y en la FIFA nos lo tomamos muy en serio. No olvidemos que somos una federación de fútbol. Pero ya hemos hecho algunas cosas: aumentamos de una a seis el número de mujeres en el consejo, y nombramos a una mujer como secretaria general por primera vez en los más de 100 años de historia de la FIFA".

Un resumen de la jornada en Zúrich.

Fueron muchos los representantes de la lucha por una sociedad justa y sin discriminación los que acudieron a Zúrich para hablar del papel del deporte —y del fútbol en particular— como instrumento para lograr la igualdad y la integración, así como para encontrar respuestas a cómo pueden salvarse las distancias que existen aún hoy entre hombres y mujeres.

Igualdad e integración a través del deporte

Tras el discurso de apertura de Elhadj As Sy, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC), fueron varios los deportistas que hablaron de su experiencia en el camino hacia la igualdad y la integración, tanto en la sociedad como en el deporte. Ellos subrayaron, una vez más, la importancia del deporte.

"Mi madre siempre me decía que eran tres las cosas que unían a las personas: la comida, la música y el deporte. Y tiene toda la razón. Porque el deporte cambió la manera en que me siento, y el deporte ha cambiado también la manera en la que el mundo se ve a sí mismo", contó Loretta Claiborne, directora de motivación de Special Olympics International, sobre la importancia del deporte en general.

Warshan Hussin, quien huyó de Irak a los 12 años junto a su familia y vivió cuatro años en Siria, se expresó en términos muy similares. "Creo que el fútbol tiene un poder especial. Yo lo he vivido en primera persona. Cambiar de país no fue fácil, pero el fútbol siempre fue la llave de mi felicidad. Yo he visto cómo ha servido para unir a multitud de personas, independientemente de su procedencia, de quién sean, de su edad o de su color de piel. Lo único que cuenta es la pasión que sienten por este deporte".

"Deseo de corazón que las futuras generaciones de refugiados, que se reparten por todo el mundo, se involucren en proyectos como el de Soccer Without Borders (“Fútbol sin fronteras”). Les puede cambiar la vida, igual que a mí me cambió la mía".

El deporte como significado de avance Después de tres turnos de discurso fue el turno de la discusión principal con Frédéric Kanouté, el exdelantero francés e internacional por Mali, que creó la Fundación Kanouté en conjunto con UNICEF y la futbolista profesional Jean Sseninde, nacida en Uganda.

"Creo que el fútbol es más que sólo un juego. Es una forma de que todos nosotros nos expresemos", dijo Sseninde, que jugó en el Crystal Palace y es miembro de la Common Goal Initiative, donde futbolistas y entrenadores profesionales donan el 1 por ciento de sus sueldos a la caridad.

"El fútbol tiene un poder único porque es el juego que amamos todos. Tiene la habilidad única de juntarnos a todos juntos. Y juntos podemos asegurarnos de que ni una sola niña, ni una sola persona en el mundo tiene alguna restricción para superarse. Juntos podemos cambiar el mundo".

La palabra final de Fatma Samoura En el cierre, llegó el turno de Fatma Samoura, Secretaria General de la FIFA.

"Por 21 años he representado a la ONU. Mi trabajo era apoyar el desarrollo y reforzar la igualdad de género, especialmente en África. Por casi dos años estoy representado a FIFA y promovemos la inclusión igualitaria y la diversidad en el fútbol y más allá".

"Sé la importancia de abrir la Home of FIFA a personas como ustedes y voy a valorar la frase de Kanouté: FIFA es para todos. La Home of FIFA es para ustedes"

"El fútbol sólo no puede resolver todos los problemas del mundo, eso sería arrogante por parte de FIFA. Pero del otro lado, simplemente no se puede ignorar el poder de un deporte que esparce la pasión tantos millones de personas alrededor del plantea, people de todos los sectores, etnias y creencias. Sería irresponsable pasar por alto ese poder".

"Es humano que pensemos en maneras de poner el fútbol al servicio de un bienestar mayor. Y no puedo pensar en un bienestar mayor que la igualdad, que esforzarse para que la gente sea valorada sin importar de dónde viene, su orientación sexual o el color de su piel".