Declaración de la FIFA sobre la renuncia de KPMG

La FIFA toma nota de la decisión de KPMG de renunciar a su condición de auditor de la FIFA tras prestar sus servicios durante más de un decenio. La FIFA valora positivamente este cambio, ya que brinda a la organización la oportunidad de trabajar con una nueva empresa de auditoría, que será designada en breve: al principio por parte del Consejo de la FIFA, a modo de disposición temporal, antes de que se lleve a cabo un nombramiento oficial en el próximo Congreso de la FIFA, en mayo de 2017, tal y como establecen los Estatutos de la FIFA.