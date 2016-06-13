Declaración de la FIFA sobre la renuncia de KPMG

La FIFA toma nota de la decisión de KPMG de renunciar a su condición de auditor de la FIFA tras prestar sus servicios durante más de un decenio. La FIFA valora positivamente este cambio, ya que brinda a la organización la oportunidad de trabajar con una nueva empresa de auditoría, que será designada en breve: al principio por parte del Consejo de la FIFA, a modo de disposición temporal, antes de que se lleve a cabo un nombramiento oficial en el próximo Congreso de la FIFA, en mayo de 2017, tal y como establecen los Estatutos de la FIFA.
Con el respaldo del nuevo Congreso de la FIFA, el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha puesto en marcha una auditoría financiera exhaustiva de la función de finanzas de la FIFA, incluidos sus procesos y procedimientos. En vista de las graves acusaciones realizadas por las autoridades suizas y estadounidenses relativas a operaciones financieras, es fundamental que la función financiera de la FIFA sea revisada externamente y reformada a fondo. La designación de un nuevo auditor y los nombramientos de un nuevo Director Financiero y un nuevo Director de Conformidad constituyen etapas esenciales en este proceso.