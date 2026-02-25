La FIFA presenta su servicio de protección en las redes sociales en la reunión de los directores generales de Deportes de la Unión Europea

El órgano rector del fútbol mundial participó por primera vez en el importante encuentro

El servicio de la FIFA de protección en las redes sociales busca luchar contra el acoso en línea en el mundo del fútbol

Los datos revelan que las jugadoras de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ fueron objeto de más abusos que los jugadores de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™

La FIFA participó en la reunión de los directores generales de Deportes de la Unión Europea, que se celebró en Nicosia (Chipre) los días 4 y 5 de febrero. La Organización Deportiva de Chipre, bajo los auspicios de la presidencia del país en el Consejo de la Unión Europea, organizó la cita.

Annaliza Tsakona, responsable sénior de relaciones internacionales y públicas de la FIFA, realizó una presentación en el punto del orden del día “Prácticas recomendadas”, que se enmarcó en un debate más general sobre salud mental y bienestar en el deporte. La presentación se centró en el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales, un recurso innovador diseñado para proteger del acoso en línea a futbolistas, equipos, miembros del cuerpo técnico y árbitros, así como evitar que sus perfiles se llenen de mensajes ofensivos y que los comportamientos discriminatorios o amenazantes se normalicen en el fútbol.

En la reunión, Tsakona ofreció información fundamental sobre los análisis llevados a cabo por este servicio durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™. Si bien, en términos generales, la competición masculina generó un mayor número de mensajes en las redes sociales en los que se mencionaban los nombres de usuario de los jugadores, los datos muestran que las jugadoras participantes en la última edición de la máxima competición femenina fueron objeto de

En términos relativos, las jugadoras tuvieron un 29 % más de probabilidades de sufrir ciberacoso que los jugadores que compitieron en Catar. Estos datos hacen hincapié en la creciente importancia de proteger la salud mental en el deporte de élite y reafirman el compromiso de la FIFA de combatir esta lacra mediante la innovación tecnológica y la colaboración entre sectores.

Los representantes de los Estados miembro de la Unión Europea y la Comisión Europea se interesaron de manera notable por la presentación, que recibió buenas críticas y propició el debate.