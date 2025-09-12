La FIFA presenta el trofeo de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™

El diseño refleja la esencia del futsal y su presentación supone un hito histórico para el fútbol femenino de todo el mundo

El trofeo se exhibirá durante la ceremonia del sorteo, que tendrá lugar el lunes 15 de septiembre en Filipinas

En el sorteo, las 16 selecciones participantes se distribuirán en cuatro grupos, en función de los bombos definidos en la última Clasificación Mundial de Futsal Femenino de la FIFA

El trofeo de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ ya se ha presentado y representa el inicio de una nueva etapa para el futsal femenino en todo el mundo. Este prestigioso galardón, que ha sido diseñado por la FIFA, encarna el dinamismo, la precisión y el espíritu creativo que caracterizan al fútbol femenino y motivará tanto a jugadoras como aficionados de cara al torneo inaugural que se disputará este año en Filipinas.

Si bien se basa en el diseño del trofeo de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA™ masculina, esta elegante versión destaca por su identidad única, concebida para rendir homenaje al auténtico espíritu del futsal: un deporte veloz y de gran exigencia técnica. El diseño incorpora dos barras de oro y plata que se entrelazan sobre un terreno de juego, en alusión a la unión y la competición. Las curvas del trofeo evocan el ritmo vibrante del juego y destacan la destreza técnica, el control del balón y el trabajo en equipo que caracterizan al futsal de élite.

El nuevo trofeo se mostrará por primera vez en directo al público internacional el próximo lunes 15 de septiembre, durante la ceremonia del sorteo en Filipinas. El acto tendrá lugar a las 17:00 (hora local) en Manila, y Mara Aquino, reconocida periodista deportiva filipina, será la encargada de presentar la ceremonia.

Representantes de la FIFA, leyendas del deporte y diversas personalidades se darán cita para saber qué duelos se disputarán en la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™. La ceremonia se retransmitirá en directo por FIFA.com y la aplicación FIFA+, para que aficionados de todos los rincones del mundo puedan vivir en tiempo real este acontecimiento histórico para el futsal femenino.

Procedimiento del sorteo y distribución de bombos

La Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025™ reunirá a 16 selecciones en una edición que marcará un antes y un después en la historia del futsal: la RI de Irán participará por primera vez en un torneo femenino de la FIFA, mientras que Tanzania hará su debut absoluto en un torneo sénior de la FIFA, un logro sin precedentes en su trayectoria futbolística, tanto masculina como femenina.

Las selecciones participantes se han distribuido en cuatro bombos, en función de su posición en la última Clasificación Mundial de Futsal Femenino de la FIFA publicada el pasado 29 de agosto. A excepción de Filipinas —que al ser selección anfitriona se le asignó de antemano una posición— los combinados nacionales se ordenaron de mayor a menor dentro de cada bombo según su clasificación:

Bombo 1

Filipinas (anfitriona)

Brasil

España

Portugal

Bombo 2

Tailandia

Japón

Argentina

Italia

Bombo 3

Colombia

RI de Irán

Polonia

Nueva Zelanda

Bombo 4

Marruecos

Canadá

Panamá

Tanzania

A partir de estos bombos, las 16 selecciones clasificadas se asignarán a cuatro grupos (del A al D), cada uno compuesto por cuatro equipos. Para obtener más información sobre el procedimiento, se puede consultar el documento oficial del sorteo.

La primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ se celebrará en la ciudad de Pásig, en el área metropolitana de Manila, del 21 de noviembre al 7 de diciembre de este año. El entusiasmo no deja de crecer a medida que se acerca el partido inaugural, y los aficionados ya pueden registrar su interés para conseguir entradas en FIFA.com/tickets.