El pódcast de la FIFA arranca en 2026 con un especial de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

El último episodio del pódcast de la FIFA fue grabado durante la final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ en el Estadio del Arsenal en Londres, Inglaterra

Entre los invitados se encuentran Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA; Tobin Heath, que fuera dos veces ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA; Mikael Silvestre, FIFA Legend, y Khyah Harper, jugadora del Gotham FC

El pódcast de la FIFA hablará de los principales eventos de la FIFA en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en adelante

El pódcast de la FIFA seguirá ofreciendo a los aficionados al fútbol entrevistas y análisis sobre los principales torneos y eventos de la FIFA en este 2026. El primer episodio de este año se estrenó con el trasfondo de la histórica final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ disputada en Londres.

El programa, una producción de IMG, se estrenó antes del Mundial de Clubes FIFA 2025™, con la presentadora Semra Hunter acompañada de algunas de las figuras más importantes del fútbol para destacar historias interesantes.

Para dar el pistoletazo de salida en 2026, Hunter contó con la presencia de dos copresentadores especiales, entre ellos Tobin Heath, dos veces ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, y Jill Ellis, su exentrenadora y actual directora general de fútbol de la FIFA. Hablaron sobre el crecimiento del fútbol femenino a nivel de clubes y del impacto de esta nueva competición mundial, además de compartir algunos de sus recuerdos de su etapa con la selección nacional femenina de los Estados Unidos.

Mikaël Silvestre, que fuera defensa de la selección de Francia, además del Manchester United y el Arsenal, ahora FIFA Legend, también participa en el programa, rememorando su primer recuerdo de la Copa Mundial de la FIFA, la experiencia de jugar en la en la edición de Corea/Japón 2002 y por qué Seattle es la ciudad anfitriona que más le gustaría visitar cuando comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Tras el partido por el tercer puesto de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, Khyah Harper, integrante del Gotham FC, y Jugadora VISA del Partido, se unió al programa, antes de que Tobin Heath regresara al estudio para reseñar una final extraordinaria en la que el Arsenal Women’s FC finalmente levantó el flamante trofeo.

El programa también incluye entrevistas con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como con los exinternacionales ingleses Alex Scott e Ian Wright, que profundizan en su visión detrás del primer torneo mundial de clubes femeninos de la historia.