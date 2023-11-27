La FIFA House abrirá en Nueva York durante la última semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 

Del 13 al 19 de julio, día en que se disputará la final del Mundial, la ciudad estadounidense acogerá la primera FIFA House

Este nuevo emplazamiento de la FIFA, diseñado en colaboración con The iLUKA Collective, se darán cita patrocinadores, leyendas, empresarios e invitados

En la FIFA House se organizarán actividades de networking, culturales, de entretenimiento y vinculadas al fútbol durante una de las semanas más importantes para el deporte

La FIFA se complace en presentar FIFA House, un nuevo espacio que abrirá en Nueva York del 13 al de 19, durante la última semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ .

Bryant Park, ubicado en el corazón de Manhattan, será el lugar escogido para establecer este punto de encuentro de socios, futbolistas legendarios, empresarios e invitados con el fin de generar lazos y colaboraciones entre las empresas y la comunidad del fútbol mundial, así como para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el fútbol, en general.

La FIFA House será un fiel reflejo de la dimensión, prestigio e importancia cultural de la competición, que se disputará el 11 al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. A lo largo de la última semana del Mundial, este espacio albergará una serie de oportunidades de networking, debates entre directivos, experiencias culturales y acontecimientos especiales que contribuirán a dar la bienvenida al mundo entero a Nueva York Nueva Jersey con motivo de final del mayor torneo de la historia.

"La creación de la FIFA House supone un emocionante hito para la Copa Mundial de la FIFA —declaró el director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gai—. Se ha diseñado específicamente para reunir a aquellas personas que apoyan y hacen avanzar el fútbol, como patrocinadores, leyendas de este deporte, empresarios e invitados. Servirá como punto de encuentro para que aquellos que hacen posible la Copa Mundial de la FIFA 2026 disfruten, intercambien ideas y debatan acerca del futuro del fútbol".

La FIFA House se ha creado en colaboración con The iLUKA Collective, una galardonada agencia de marketing deportivo, que se ha encargado del concepto, la producción y la puesta en marcha de toda la experiencia. Gracias a este espacio, Manhattan aunará fútbol, cultura, entretenimiento y actividades empresariales durante toda la semana previa a la final del Mundial.