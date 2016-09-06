FIFA, CONCACAF y EWS firman un acuerdo de cooperación

Funcionarios de La Confederación de Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol (CONCACAF) se reunieron con las autoridades de la Seguridad y la FIFA y el equipo del Sistema de Alerta Temprana (EWS) en la sede de la FIFA en Zurich recientemente para firmar un acuerdo de cooperación que tiene como objetivo establecer un marco común para promover y proteger la integridad de los partidos de fútbol organizado bajo los auspicios de la CONCACAF y para establecer las condiciones para la prestación del servicio de vigilancia especializada por la filial de la FIFA EWS para la CONCACAF.

Este acuerdo responde al reconocimiento de las partes de que la prevención de la manipulación de partidos y la protección de la integridad del fútbol sólo tendrá éxito a través de una cooperación activa en el marco de la iniciativa mundial de integridad de la FIFA.

El acuerdo entre la FIFA y la CONCACAF establece que las medidas eficaces deben tomarse a través de la educación, la prevención, detección e investigación del arreglo de partidos. Este acuerdo da paso a un enfoque renovado y hecho a medida para proteger la competencia del fútbol en la región, el establecimiento de protocolos claros y seguros para el intercambio activo de información, así como la aplicación regional de las estrategias y programas para llevar a cabo con las federaciones miembro a nivel nacional.

Hablando sobre la firma del acuerdo, Ralf Mutschke, Director de Seguridad de la FIFA declaró: "CONCACAF ha sido ya un socio fuerte para nosotros en la lucha contra la manipulación de partidos. Ahora estamos profundizando esta cooperación, proporcionando una amplia gama de medidas para salvaguardar la integridad del juego. Nuestro objetivo es construir una alianza mundial en el fútbol contra el amaño de partidos".

La CONCACAF tendrá acceso a la experiencia y los servicios del sistema de alerta temprana de la FIFA contando con el seguimiento y análisis de los mercados de apuestas internacionales de sus competencias, y a través de informes completos de nuevo a la CONCACAF y la FIFA, así como seminarios educativos y cursos de capacitación para apoyar la capacidad orientada a la integridad edificio en la región.

El Secretario General de la CONCACAF, Philippe Moggio, se refirió a la firma del acuerdo de la siguiente manera:

"El acuerdo de CONCACAF con la FIFA y EWS refleja nuestra visión y compromiso para prevenir, detectar y abordar el amaño de partidos en nuestra región. Establecer una plataforma de cooperación entre las partes interesadas incluyendo organismos gubernamentales deportivos, federaciones y autoridades públicas, es crucial para proteger la integridad del fútbol”.