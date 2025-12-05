Crece la expectación ante el esperadísimo sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En palabras del secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, la ciudad de Washington D. C. está "expectante"

Rio Ferdinand, que dirigirá el acto, se siente preparado para el "momento histórico" que tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy

El primer sorteo final de una Copa Mundial de la FIFA™ con 48 selecciones determinará el camino a la gloria de todas las naciones participantes

En los días previos a la ceremonia, la emoción ante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que tendrá lugar este viernes, era palpable en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. La incesante actividad en la sede del acto no dejaba lugar a dudas.

Será una gala innovadora, que combinará el espectáculo y el deporte, a la que acudirán las selecciones clasificadas y en la que millones de aficionados descubrirán al fin sus primeros rivales mundialistas. En ella, cientos de empleados trabajaban a destajo para montar las instalaciones de televisión y prensa, las infraestructuras y los elementos de señalización que transformarán el emblemático auditorio junto al río Potomac en el centro neurálgico del fútbol mundial.

"Mañana será un gran día en el Centro Kennedy —afirmó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, la víspera del sorteo—. La creciente expectación se palpa en el ambiente. Va a ser un espectáculo increíble".

Con el paso de los días, se intensifican los preparativos y ensayos y aumenta el interés. Rio Ferdinand, emblemático excapitán de la selección inglesa y FIFA Legend, ha sido testigo de toda esta vorágine en primera persona. Con tres participaciones mundialistas a sus espaldas, el inolvidable defensa será el maestro de ceremonias del sorteo final junto con la reputada presentadora internacional, Samantha Johnson.

"Estamos a solo unos días de convertirnos en anfitriones del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA™, algo que, sabiendo de dónde vengo, es un auténtico sueño —comentaba Ferdinand el miércoles, ya en Washington—. Estar hoy aquí, haber pasado estos días en el hotel y empaparme del ambiente que se respira. He visto la cantidad de trabajo que supone preparar este acto, que no es más que una ínfima parte de lo que implica organizar un Mundial. Todo esto me llena de orgullo".

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será una edición histórica tanto en magnitud como en repercusión, por lo que marcará un antes y un después en el fútbol mundial, que cada día es más inclusivo y emocionante. Las 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos acogerán nada menos que a 48 selecciones, una cifra sin precedentes. Todas ellas buscarán levantar la copa por antonomasia del fútbol, un trofeo que premiará a los mejores tras un total de 104 encuentros.

En Washington, Ferdinand y el resto de compañeros que dirigirán el acto se preparan ya para una gala que promete estar a la altura del glamour y la grandeza de la competición que nos aguarda el año que viene. Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez completarán el elenco de presentadores de una ceremonia que contará con inolvidables actuaciones musicales a cargo de Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger. Con semejante despliegue, el sorteo será una auténtica fiesta del fútbol que marcará la cuenta atrás para la gran cita de 2026.

"Como aficionado, me gusta ver este tipo de ceremonias, porque quiero saber en qué grupo quedará encuadrada mi selección. ¿Contra quién jugará el primer partido? Son detalles que disparan la expectación y preparan el terreno para la llegada del Mundial —indicó Ferdinand—. Tengo muchas ganas. El público no se puede ni imaginar la calidad de los invitados, estrellas y sorpresas que tenemos preparadas".

Ferdinand también contará con la asistencia de una serie de distinguidos deportistas norteamericanos que han destacado en sus respectivas disciplinas. Entre ellos figuran el jugador Tom Brady, siete veces campeón de la Super Bowl de la NFL; Wayne Gretzky, miembro del Salón de la Fama de hockey sobre hielo; Shaquille O’Neal, miembro del Salón de la Fama de la NBA; y la estrella de béisbol Aaron Judge, nombrado mejor jugador de la MLB en tres ocasiones. Estos cuatro rostros conocidos ejercerán de asistentes del sorteo, mientras que el jugador Eli Manning, bicampeón de la Super Bowl, recibirá a los invitados en la alfombra roja.

Sin embargo, todas las miradas se centrarán en el propio sorteo, que, entre sensaciones de emoción, alivio y temor, desvelará los doce grupos y marcará el camino de todos los países. Los tres países anfitriones se encuadrarán en el bombo n.º 1, junto con las nueve selecciones que ocupen los mejores puestos de la edición de noviembre de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola. Los 30 equipos restantes confirmados se distribuirán en los bombos n.º 2, 3 y 4 en función de dicha clasificación, mientras que seis plazas del bombo n.º 4 se asignarán a los ganadores del torneo clasificatorio de la FIFA y las eliminatorias europeas que se celebrarán en marzo.

"Contaremos con la presencia de los seleccionadores de 64 equipos, esto es, las selecciones que se han clasificado y las que disputarán las eliminatorias —afirmó el secretario general de la FIFA—, junto con las delegaciones, las emisoras de radiotelevisión y nuestros socios, así como los dignatarios de distintos países. Los representantes de los países anfitriones también acudirán a la cita. La ciudad de Washington D. C. está expectante".

Ferdinand no pudo estar más de acuerdo: "La cosa se pone interesante. Empezamos a sentir la emoción, a imaginar los cruces y el camino para alcanzar la gloria en la final. Todos esos aspectos se definirán aquí".

El exjugador del West Ham United, del Leeds United y del Manchester United está acostumbrado a destacar en los mayores escenarios del mundo. Ferdinand lució los colores de Inglaterra en las ediciones de 2002 y 2006 de la Copa Mundial de la FIFA™ y fue titular en los diez partidos de ambas competiciones. Como capitán del Manchester United, lideró a su equipo hasta la victoria en la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2008 y en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2008™, por lo que está preparado para volver a brillar en la cita de Washington.

"Doy las gracias a las autoridades competentes por esta oportunidad y por animarme a hacerlo —concluyó—. Quiero estar a la altura y hacerle justicia al cargo, ya que es un momento muy importante".

FIFA.com y los titulares de los derechos audiovisuales de la FIFA de todo el mundo retransmitirán el sorteo final en directo a partir de las 12:00 ET (18:00 CET).

"Conoceremos el camino a la final que se disputará el 19 de julio en Nueva York —añadió el secretario general de la FIFA—. Será un acontecimiento increíble al que tengo ganas de asistir, junto con todo el mundo presente en Washington D. C".