Vancouver se despide de la Copa Mundial de la FIFA™, y Suiza escribe un nuevo capítulo en su historia

El Estadio BC Place Vancouver ha albergado siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluidos dos encuentros de la fase eliminatoria

Suiza gana su primera tanda de penales en una Copa Mundial de la FIFA™ y alcanza los cuartos de final

El FIFA Fan Festival™ de Vancouver, ubicado en Pacific National Exhibition Grounds, permanecerá abierto hasta el 19 de julio, excepto los lunes y martes

Canadá puso punto final a su recorrido como país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras el último duelo disputado en Vancouver (Columbia Británica), donde Suiza y Colombia se enfrentaron por un pase a cuartos de final. El triunfo suizo permitió a los helvéticos regresar a dicha ronda por primera vez desde 1954, cuando organizaron la competición por primera y única vez hasta la fecha.

Vancouver se ha convertido en uno de los grandes símbolos de este Mundial. El gigantesco Trionda instalado en el Science World obtuvo un protagonismo especial en las retransmisiones, las redes sociales y los vídeos compartidos por los aficionados. Las imágenes de la marcha de aficionados canadienses frente a la réplica del balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dieron la vuelta al mundo y quedaron como uno de los recuerdos más memorables del torneo.

El jueves 18 de junio quedará grabado para siempre en la memoria del fútbol canadiense. El Estadio BC Place Vancouver acogió la que probablemente será la mejor actuación de una selección canadiense en una Copa Mundial de la FIFA™. En ella, el equipo dirigido por Jesse Marsch se impuso por 6-0 a Catar, vigente campeón de la Liga de Campeones de la AFC.

Aquel triunfo supuso la primera victoria de Canadá como país anfitrión en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ y llegó acompañado de otros récords. Canadá se convirtió en la primera selección no perteneciente a la UEFA ni a la CONMEBOL que marca seis goles en un partido mundialista, además de ser el primer combinado de la Concacaf que supera los cuatro tantos en un solo encuentro. Jonathan David hizo historia al convertirse en el primer canadiense que anota un triplete en una Copa Mundial de la FIFA™ y en el primer futbolista de la Concacaf que lo logra desde la edición inaugural de la competición celebrada en Uruguay en 1930.

«Este capítulo del crecimiento del fútbol canadiense se comenzó a escribir en 2012 —señaló el vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani—.

Ha incluido la organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015, la creación de ligas nacionales femeninas y masculinas, los éxitos deportivos de nuestras selecciones y, ahora, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha supuesto un momento decisivo para el fútbol en el país.

»Nuestras dos ciudades anfitrionas, junto con comunidades de costa a costa de Canadá, recibieron al mundo y mostraron todo aquello que hace especial a este país. Más allá de los partidos inolvidables disputados en Vancouver y Toronto, este torneo dejará un legado duradero que seguirá creciendo en las comunidades locales mucho después de que haya concluido el Mundial.

»Esto no supone el final de un camino, sino el comienzo de una nueva y apasionante era para el fútbol canadiense».

En total, Vancouver acogió siete partidos del torneo, incluido el duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia, y todos ellos registraron un lleno absoluto con 52 497 espectadores en las gradas. La ciudad fue una de las únicas dos sedes que recibió a selecciones de las seis confederaciones, en concreto, a diez equipos.

La edición de 2026 también marcó la segunda ocasión en la que el Estadio BC Place Vancouver alberga una competición de la FIFA, ya que fue sede de nueve partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™, incluida la final en la que Estados Unidos derrotó a Japón por 5-2.

Sin embargo, los protagonistas de los récords no fueron únicamente los canadienses. Varias selecciones y futbolistas dejaron su propia huella en este histórico recinto.

En el partido inaugural, Nestory Irankunda se convirtió en el goleador más joven de Australia en una Copa Mundial de la FIFA™, con 20 años y 124 días, seis años menos que el anterior registro de su país, que ostentaba Brett Holman. El tanto de Irankunda contribuyó al triunfo australiano por 2-0 frente a Turquía.

Egipto también escribió su propia página en la historia al conseguir, en su noveno intento, su primera victoria en una Copa Mundial de la FIFA™. La selección remontó para imponerse por 3-1 a Nueva Zelanda y, por primera vez, marcó tres goles en un partido mundialista. Mohamed Salah completó el hito al convertirse en el primer futbolista egipcio que marca en dos ediciones de la Copa Mundial.

Asimismo, Bélgica aseguró posteriormente su clasificación para la fase eliminatoria con un contundente triunfo por 5-1 sobre Nueva Zelanda, lo que supone la mayor diferencia de goles lograda por los belgas en un partido de la competición. En ese mismo encuentro, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne se convirtieron en los primeros jugadores belgas que marcan en tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™, mientras que Thibaut Courtois estableció un récord nacional al disputar su 18.º partido mundialista.

Suiza también guardará un recuerdo especial del Estadio BC Place Vancouver, donde ha disputado tres encuentros, incluido el triunfo por 2-0 ante Argelia en los dieciseisavos de final, una victoria que puso fin a 88 años de espera sin conseguir una victoria en una eliminatoria mundialista. La experiencia en Vancouver dejó además otros registros históricos: por primera vez, Suiza encadenó tres triunfos consecutivos en una Copa Mundial de la FIFA™, y Granit Xhaka celebró su partido 150 con la selección absoluta.

Por otro lado, en la victoria por 2-1 ante Canadá en la fase de grupos, Xhaka y Ricardo Rodríguez disputaron su partido 15 en un Mundial, un récord nacional.

El último encuentro de Suiza en el estadio —y también el último partido mundialista disputado en el Estadio BC Place Vancouver— terminó con un empate sin goles tras la prórroga ante Colombia. Los helvéticos se impusieron por 4-3 en la tanda de penales y lograron así su primera victoria desde los once metros en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, tras caer eliminados en su primer intento ante Ucrania en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006™.