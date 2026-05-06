Un lugar emblemático de Vancouver se convertirá en el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Science World se convertirá en "The Beautiful Dome", inspirado en la Copa Mundial de la FIFA™

Este emblemático edificio adoptará el aspecto del balón oficial del torneo, el adidas Trionda

El recinto acogerá la exposición titulada "Fútbol y tecnología" del FIFA Museum

Mientras Vancouver (Canadá) se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad se transformará en un impresionante símbolo del torneo.

La cúpula geodésica de Science World se presentará como "The Beautiful Dome", una recreación a gran escala de 360 grados del adidas Trionda, el balón oficial del torneo.

Este ambicioso proyecto implica la instalación de 131 paneles de forma personalizada para cubrir la estructura de 40 metros de diámetro. Está previsto que las obras comiencen el 6 de mayo de 2026 y que tarden aproximadamente cuatro semanas en completarse, con la inauguración prevista para principios de junio.

El diseño del adidas Trionda rinde homenaje a la histórica colaboración entre las tres naciones anfitrionas: Canadá, México y Estados Unidos. Trionda, que significa "tres olas" en español, simboliza la conexión más allá de las fronteras, ya que estos países se unen para acoger el mayor torneo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™.

"Science World" se convertirá en el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: TRIONDA 00:17

"Se trata de crear una imagen emblemática a nivel mundial que vincule de inmediato a Vancouver con la Copa Mundial de la FIFA y ponga de relieve la creatividad y la ambición de nuestra ciudad", afirmó Royce Chwin, presidente y director ejecutivo de Destination Vancouver.

"La transformación del Science World es más que un cambio visual: es una inversión para dar a conocer la historia de la Columbia Británica a nivel mundial y representa un compromiso compartido para ofrecer una experiencia inolvidable de la Copa Mundial de la FIFA, creando un legado económico y comunitario duradero para Vancouver y la provincia".

La ministra de Turismo, Arte, Cultura y Deporte de la Columbia Británica, Anne Kang, afirmó que el proyecto era una forma de dar la bienvenida al mundo a la provincia.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 está acaparando la atención mundial y la expectación va en aumento. Transformar la cúpula del Science World en este símbolo del deporte rey nos ayuda a llegar a nuevos públicos y a convertir esa atención en beneficios duraderos para la población de la Columbia Británica durante muchos años", declaró.

Para celebrar la llegada del torneo, Science World acogerá también una exposición titulada "Fútbol y tecnología" del FIFA Museum, presentada por la provincia de la Columbia Británica.