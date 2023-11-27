España y Argentina protagonizarán una final histórica mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ alcanza su momento culminante

La competición ha reunido a más de 6.66 millones de espectadores en 102 partidos, con una ocupación media del 99.7 % y una media superior a 65.000 espectadores por encuentro

España y Argentina, representantes de la UEFA y la CONMEBOL, respectivamente, se medirán en una final entre las dos primeras selecciones de la clasificación mundial

Esta edición ya ha dejado 297 goles, numerosos récords goleadores y logros individuales sin precedentes

Tras la disputa de las semifinales, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ encara su capítulo definitivo con España y Argentina como protagonistas de la gran final, el encuentro en el que se proclamará el campeón de la edición más grande e inclusiva de la historia de la competición.

La competición sigue estableciendo nuevas referencias en todos los ámbitos. Los estadios han mantenido una ocupación prácticamente total, con una asistencia acumulada de 6.665.825 espectadores en los 102 partidos disputados hasta la fecha, lo que arroja un promedio de 65.351 espectadores por encuentro y un porcentaje de ocupación del 99.7 %. Unos registros que reflejan la extraordinaria pasión y el seguimiento mundial que suscita el mayor escenario del deporte.

Sobre el terreno de juego, la historia también se ha escrito en cada jornada. En la competición se han marcado 297 goles, con un promedio de 2.91 tantos por partido, una cifra que pone de manifiesto la calidad ofensiva, el espectáculo y la emoción que han definido esta edición.

La final reunirá a dos potencias del fútbol mundial: España, representante de la UEFA, y Argentina, representante de la CONMEBOL. Además, el choque enfrentará a las dos primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola, un aliciente más para una cita cargada de tradición y trascendencia histórica.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca a su conclusión después de haber unido a millones de aficionados en estadios llenos y a miles de millones más a través de las plataformas digitales y las retransmisiones de todo el mundo. Ha sido una competición sin precedentes por su dimensión, su capacidad de innovación y la excelencia deportiva exhibida", ha destacado el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

"La final entre España y Argentina promete ser el colofón perfecto para una edición verdaderamente histórica del mayor acontecimiento deportivo del mundo".

España ha construido su camino hasta la final sobre la base de la regularidad y la solidez defensiva. La selección, campeona del mundo en 2010, disputará el segundo partido por el título de su historia tras mantenerse invicta en sus últimos 37 encuentros al término del tiempo reglamentario. Además, solo ha encajado un gol en sus siete partidos del torneo y ha mantenido su portería a cero en seis ocasiones, una muestra de su solidez durante toda la competición.

Argentina, por su parte, ha vuelto a demostrar su jerarquía en los escenarios mundiales. La defensora del título disputará su segunda final consecutiva, un logro que solo han conseguido seis selecciones en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. La Albiceleste llega al partido decisivo después de permanecer invicta en sus últimos trece encuentros mundialistas y aspira a convertirse en la tercera selección capaz de conquistar dos títulos consecutivos, siguiendo los pasos de Italia y Brasil.

El talento individual también ha dejado su huella en esta edición. Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la clasificación de goleadores con ocho tantos cada uno, mientras que Erling Haaland suma siete. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, tres futbolistas han anotado siete goles o más en una sola edición.

Inglaterra también se ha anotado un registro inédito gracias a Harry Kane y Jude Bellingham, quienes han registrado seis goles cada uno y se han convertido así en los primeros compañeros de selección que alcanzan esa cifra en una mismo Mundial.

Lionel Messi sigue reescribiendo la historia. El capitán de Argentina ha ampliado a 21 goles su récord de máximo goleador de la competición de todos los tiempos. Con 33 partidos disputados, también posee la marca de más participaciones en la Copa Mundial de la FIFA™. A los 39 años y 21 días, además, se convirtió en el futbolista más veterano que ha disputado una semifinal de la competición, lo que ha afianzado su leyenda.

Hasta ahora, 1.035 futbolistas han participado en esta Copa Mundial de la FIFA™, la primera con 48 selecciones, cifras que reflejan la dimensión global del torneo y la excepcionalidad del talento presente.