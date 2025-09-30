Ya están a la venta las entradas para la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™

El público ya puede adquirir sus localidades para la próxima Copa Árabe de la FIFA™ que se disputará en Catar, incluidos seis encuentros en estadios que acogieron el último Mundial en 2022

Las siete eliminatorias a partido único de la primera fase se disputarán del 25 al 26 de noviembre

La fase final tendrá lugar del 1 al 18 de diciembre y coronará al campeón en el emblemático Estadio Lusail

Crece la expectación en el mundo árabe ante el comienzo de la competición más importante del fútbol de selecciones en la región: la Copa Árabe de la FIFA™, que se celebrará en Catar, y cuyas entradas ya están a la venta.

El torneo contará con once representantes de la CAF y otros tantos de la AFC, además de Catar en calidad de anfitriona, lo que supone un total de 23 selecciones participantes.

Tal y como se confirmó en el sorteo final celebrado en mayo, la primera fase constará de siete eliminatorias a partido único, que se disputarán el 25 y el 26 de noviembre y determinarán los 16 combinados que se medirán en la fase final.

Dicha fase final dará comienzo el 1 de diciembre con el choque entre Túnez y Siria o Sudán del Sur, que se disputará en el Estadio Áhmad bin Ali a las 16:00 (hora local). Por su parte, la selección anfitriona se estrenará a las 19:30 h en el Estadio Al Bait contra la ganadora de la eliminatoria entre Palestina y Libia.

Argelia, encuadrada en el grupo D, defenderá el título que conquistó en 2021 ante Túnez por 2-0 en la prórroga en una final a la que asistieron 60.456 espectadores.

La última edición del torneo fue un éxito rotundo: se vendieron más de 600.000 entradas y más de 272 millones de telespectadores disfrutaron de apasionantes partidos.

Las localidades ya están a la venta, con entradas de categoría 3 a partir de los 25 QAR. Los aficionados que deseen asistir a todos los encuentros de su selección pueden adquirir los abonos de equipo. Pueden consultar los precios y la disponibilidad de todas las entradas, además de las preguntas frecuentes, en FIFA.com/es/tickets.

La fase final de la competición se jugará en seis estadios que acogieron partidos durante la histórica Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. Todas las sedes son fácilmente accesibles en transporte público y cuentan con infraestructuras para que los aficionados con discapacidad disfruten de una experiencia sin barreras.