Ya están a la venta las entradas para la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™

El público ya puede adquirir sus localidades para la próxima Copa Árabe de la FIFA™ que se disputará en Catar, incluidos seis encuentros en estadios que acogieron el último Mundial en 2022
Las siete eliminatorias a partido único de la primera fase se disputarán del 25 al 26 de noviembre
La fase final tendrá lugar del 1 al 18 de diciembre y coronará al campeón en el emblemático Estadio Lusail
Crece la expectación en el mundo árabe ante el comienzo de la competición más importante del fútbol de selecciones en la región: la Copa Árabe de la FIFA™, que se celebrará en Catar, y cuyas entradas ya están a la venta.
El torneo contará con once representantes de la CAF y otros tantos de la AFC, además de Catar en calidad de anfitriona, lo que supone un total de 23 selecciones participantes.
Tal y como se confirmó en el sorteo final celebrado en mayo, la primera fase constará de siete eliminatorias a partido único, que se disputarán el 25 y el 26 de noviembre y determinarán los 16 combinados que se medirán en la fase final.
Dicha fase final dará comienzo el 1 de diciembre con el choque entre Túnez y Siria o Sudán del Sur, que se disputará en el Estadio Áhmad bin Ali a las 16:00 (hora local). Por su parte, la selección anfitriona se estrenará a las 19:30 h en el Estadio Al Bait contra la ganadora de la eliminatoria entre Palestina y Libia.
Argelia, encuadrada en el grupo D, defenderá el título que conquistó en 2021 ante Túnez por 2-0 en la prórroga en una final a la que asistieron 60.456 espectadores.
La última edición del torneo fue un éxito rotundo: se vendieron más de 600.000 entradas y más de 272 millones de telespectadores disfrutaron de apasionantes partidos.
El calendario de la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™ está ya disponible en FIFA.com.
Las localidades ya están a la venta, con entradas de categoría 3 a partir de los 25 QAR. Los aficionados que deseen asistir a todos los encuentros de su selección pueden adquirir los abonos de equipo. Pueden consultar los precios y la disponibilidad de todas las entradas, además de las preguntas frecuentes, en FIFA.com/es/tickets.
La fase final de la competición se jugará en seis estadios que acogieron partidos durante la histórica Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. Todas las sedes son fácilmente accesibles en transporte público y cuentan con infraestructuras para que los aficionados con discapacidad disfruten de una experiencia sin barreras.
Visa, el socio oficial para servicios de pago de la FIFA, será el método de pago preferido durante el torneo para la compra de entradas para la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™. No se admitirán pagos en efectivo.