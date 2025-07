Emmanuel Kelly llega al escenario del espectáculo de medio tiempo del Mundial de Clubes FIFA™ con una historia de vida que emociona e inspira al mundo

Tras someterse a varias cirugías, emprendió una carrera musical que lo llevó a participar en The X Factor , compartir escenario con Coldplay y presentarse en el impactante concierto de medio tiempo del domingo en el Estadio MetLife

“Nací en Irak. Unos soldados que supuestamente combatían entre sí me encontraron en una caja en el campo de batalla”, nos contó Kelly, refiriéndose a los orígenes de su asombrosa historia.

“Si confías en ti mismo, tienes fortaleza y valoras, aprecias y aceptas quién eres, la negatividad que hay en el mundo jamás podrá afectarte —afirmó—. Creo que es importante inspirar a las personas para que se amen y no teman ser diferentes. ¿Quién sabe? Tal vez algún día una de ellas también actúe en el espectáculo de medio tiempo de una final del Mundial de Clubes FIFA”.

Kelly interpretó Imagine de John Lennon en The X Factor Australia en 2011, con tan solo 18 años. El tema fue la elección perfecta, se volvió una sensación e impulsó su carrera.

“Tras una cuantas reproducciones en plataformas digitales, viajé a Estados Unidos, donde he tenido la oportunidad de trabajar con gente increíble, desde Quincy Jones hasta Bruno Mars, y hace poco me fui de gira con Coldplay —nos dijo—. Chris Martin hay sido como un hermano para mí desde hace unos ocho años y me invitó a formar parte de su gira de conciertos. Fue una experiencia increíble”.