La FIFA recibe a los embajadores de Canadá, Estados Unidos y México en su sede de Zúrich antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La visita ha subrayado la capacidad única del fútbol de unir a personas y países de todo el mundo

El debate se ha centrado en la disponibilidad operativa y en la cooperación de cara a una Copa Mundial de la FIFA 2026™ que empezará en menos de 30 días

Los diplomáticos han estudiado también la posibilidad de crear actividades conjuntas entre las embajadas durante la competición

Representantes de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México han visitado la sede de la FIFA en Zúrich esta semana mientras se ultiman los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que arrancará en menos de 30 días.

La FIFA ha recibido a Jean-Paul Lemieux (Canadá), a Cecilia Jaber Breceda (México) y a Callista L. Gingrich (Estados Unidos) para una serie de reuniones de alto nivel centradas en la mayor Copa Mundial de la FIFA™ de la historia y en la única organizada a tres bandas.

Los embajadores fueron recibidos por la directora de la División de Personal, Tecnología y Operaciones de la FIFA, Kimberly Morris, a la que acompañaron miembros del Departamento de Relaciones Públicas e Internacionales de la FIFA, incluida su directora, Myriam Burkhard.

La visita ha puesto de relieve el papel del fútbol como una importante fuerza global que une personas, culturas y países y ha brindado la oportunidad de intercambiar opiniones sobre las repercusiones organizativas, operativas y sociales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Durante las reuniones, la FIFA presentó una visión más amplia de su misión, no solo como órgano rector y organizador del fútbol mundial, sino también como principal organización mundial dedicada al desarrollo del fútbol, lo que incluye su colaboración con organismos internacionales y líderes mundiales.

El debate se centró también en la escala y la complejidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará en 16 ciudades de tres países anfitriones, con el apoyo de más de 600 centros operativos. Casi 5000 trabajadores de más de 50 nacionalidades diferentes, así como unos 50.000 voluntarios, colaborarán en la organización del torneo.

La FIFA también presentó su labor constante en materia de seguridad de cara al torneo, que incluye medidas de salvaguardia diseñadas para prevenir el acoso, el abuso y la explotación. Además, se trataron otros temas, como la política de derechos humanos de la FIFA, las iniciativas de lucha contra la discriminación y el racismo, el servicio de protección en las redes sociales, los mecanismos de reclamación y los diferentes programas de formación y desarrollo de capacidades.