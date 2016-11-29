El Presidente de la FIFA muestra sus condolencias por la tragedia aérea

Ante la noticia del accidente aéreo sufrido por el avión que trasladaba a la delegación del equipo brasileño Associação Chapecoense de Futebol desde Brasil a Medellín para la disputa de la ida de la final de la Copa Sudamericana, el Presidente de la FIFA Gianni Infantino ha expresado su conmoción y profunda tristeza por la tragedia.

"Éste es un día muy, muy triste para el fútbol", ha dicho Infantino. "Lamentamos mucho el accidente de avión en Colombia. Es una noticia impactante y trágica. En estos momentos difíciles nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familiares y amigos. La FIFA quiere extender sus condolencias también a los aficionados del Chapecoense, a la comunidad del fútbol y a todos los medios de comunicación brasileños afectados".

La aeronave, en la que viajaban 72 pasajeros y 9 tripulantes, entre los que se encontraban la expedición del equipo brasileño y un contingente de periodistas, salió procedente de Brasil, y tras una escala en Bolivia se estrelló este 28 de noviembre en la región colombiana de Antioquia, en Cerro Gordo, sin que aún se conozcan las causas.

Desde el club brasileño aún no ha habido un pronunciamiento oficial, a la espera de conocer más detalles de lo sucedido, mientras que la CONMEBOL, en un comunicado, ha anunciado la suspensión de todas sus actividades hasta nuevo aviso.