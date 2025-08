El presidente de la FIFA elogia a la "pionera" Marta tras su conquista de un nuevo galardón

Gianni Infantino describe la carrera de la legendaria futbolista brasileña como "un modelo a seguir"

Se instituirá un nuevo Premio Marta anual al mejor gol del fútbol femenino

La delantera no descarta ir a las Olimpiadas de París 2024 con la selección brasileña

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a la ya legendaria Marta por haber sido una "pionera del fútbol femenino y señaló que el nuevo premio que llevará su nombre será "una continuación de su inmenso legado".

Marta recibió el premio The Best Especial de la FIFA en la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards™, celebrada en Londres, en reconocimiento a una trayectoria de más de dos décadas que la ha convertido en una de las mayores figuras del deporte rey.

Después de un emotivo discurso de agradecimiento por parte de la estrella brasileña de 37 años, se anunció que sus logros quedarían inmortalizados en un premio anual que llevará su nombre y con el que se reconocerá a la autora del mejor gol del fútbol femenino. Por su parte, el Premio Puskás distinguirá al autor del mejor tanto en la disciplina masculina.

"Quiero dar la enhorabuena a una leyenda, a Marta, por este premio The Best Especial de la FIFA en una noche muy especial. Es un galardón sobradamente merecido por haber sido una pionera del fútbol femenino y por ser un modelo a seguir no solo para las jóvenes, sino para todo el mundo", señaló el presidente Infantino. Marta es la segunda persona que recibe el premio The Best Especial de la FIFA, tras su compatriota Pelé.

"Y no podemos dejar de aprovechar la ocasión para presentar esta noche el Premio Marta, que se suma a la lista de galardones de The Best FIFA Football Awards. Dará continuidad a su inmenso legado y servirá para reconocer y homenajear al mejor gol del fútbol femenino, un paso más en el empeño de la FIFA por impulsar el crecimiento inclusivo y mundial de nuestro hermoso deporte".

Sheroes: El discurso de Marta, la inspiración a las nuevas generaciones

Marta es una ferviente defensora de la igualdad de género y sus logros dentro del terreno de juego no han sido menos elocuentes. En sus seis participaciones en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, firmó 17 tantos, más que ninguna otra persona en la historia del certamen, masculino o femenino.

"He marcado muchos goles fantásticos, pero si hablamos de goles históricos, creo que, por cómo se produjo y por lo mucho que supuso, me quedaría con el que logré contra Estados Unidos en 2007, del que la gente sigue hablando a día de hoy —explicó Marta, refiriéndose a una diana que perfectamente podría haber ganado el nuevo premio que llevará su nombre—. El de la semifinal de la Copa Mundial [Femenina de la FIFA] de 2007 en China entre Brasil y Estados Unidos. Me quedaría con ese".

Quizás le resultaría más difícil decantarse por uno de los muchos títulos que ha ganado durante su carrera en Suecia, Estados Unidos y su Brasil natal, tanto en el fútbol de clubes como con la selección, por no mencionar los galardones a mejor jugadora del mundo otorgados por la FIFA, que ha recibido en hasta seis ocasiones. Aun así, la sonrisa que exhibió al recoger el último premio de un extenso palmarés lo dijo todo.

"Creo que este es más especial todavía, porque resume toda una lucha, toda una vida dedicada a este deporte que nos apasiona a todos. Y cuando las cosas se hacen con amor, creo que al final se cosechan los frutos y se reciben elogios —insistió—. Los frutos son, obviamente, los partidos y los títulos que se ganan a base de trabajo, en mi caso, jugando al fútbol. Pero los elogios aportan algo más, un toque especial, en forma de reconocimiento. Recibir un premio como este no es algo que se planifique. No es por el rendimiento deportivo que se ha tenido durante el año, sino por lo que se hace por la sociedad en su conjunto. Y, para mí, eso no tiene precio".

A pesar de estar ya en el ocaso de una sensacional carrera, no cabe duda de que le queda mucho fútbol en las botas y que puede añadir nuevos éxitos a su palmarés.

Marta, que sigue jugando en el Orlando Pride, franquicia de la National Women's Soccer League (NWSL), anunció su adiós al combinado nacional tras la inesperada eliminación de Brasil en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, pero no cierra las puertas a disputar una última prueba con la emblemática camiseta amarilla de Brasil.

"Este premio me motiva muchísimo, estoy dispuesta a esforzarme y poner de mi parte, y tal vez vuelva a jugar en los Torneos Olímpicos, que es la competición más importante del año —anunció la doble medallista de plata olímpica, en referencia a la cita de este verano en París—. Ya se verá después si tengo que seguir [jugando] o si ha llegado el momento de dejarlo. De momento sigo muy motivada y voy a seguir haciendo lo que más me gusta: jugar al fútbol".

Entrevista con Marta | The Best FIFA Football Awards™ 2023 02:32