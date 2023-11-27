Se confirman los colores de los uniformes que se vestirán en los 72 partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Todas las selecciones campeonas de ediciones anteriores de la competición que participarán en la fase final de 2026 lucirán sus colores tradicionales en su primer partido

Las selecciones anfitrionas, México, Canadá y Estados Unidos, jugarán su primer partido de verde, rojo y rojiblanco, respectivamente

Las debutantes Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán vestirán predominantemente de blanco en su estreno en la competición, mientras que Curasao lo hará de azul

Cuando faltan solo ocho días para que comience la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Ciudad de México, los utilleros de las 48 selecciones participantes se afanan en preparar los uniformes que vestirán las estrellas del mayor espectáculo del planeta: los jugadores.

La FIFA ha anunciado los colores previstos de los uniformes de los 72 partidos de la fase de grupos que se disputarán por toda Norteamérica. En los 24 encuentros de la jornada inaugural se apreciarán varias tendencias.

En su primer partido, los jugadores de campo de México llevarán su emblemático uniforme verde en Ciudad de México contra Sudáfrica; Canadá vestirá de rojo contra Bosnia y Herzegovina; y Estados Unidos lucirá las inconfundibles franjas rojiblancas de su bandera contra Paraguay en Los Ángeles.

Todas las selecciones campeonas de ediciones anteriores de la Copa Mundial de la FIFA™ que estarán presentes este verano en Norteamérica vestirán sus colores tradicionales en su primer encuentro: Argentina lucirá su famoso uniforme albiceleste contra Argelia; Brasil llevará camiseta amarilla y pantalones azules contra Marruecos; Inglaterra vestirá íntegramente de blanco contra Croacia; Francia, de azul marino y blanco contra Senegal; Alemania, de blanco con detalles en negro, rojo y amarillo contra la debutante Curasao; España, de rojo y azul contra la también debutante Cabo Verde; y Uruguay, ganadora de la primera Copa Mundial de la FIFA™ de la historia, de azul celeste contra Arabia Saudí.

El anuncio de los colores previstos de los uniformes supone un hito especial para los aficionados de las cuatro naciones debutantes en la presente edición. Los jugadores de campo de Cabo Verde vestirán íntegramente de blanco en su estreno en una cita mundialista, contra España; Curasao lucirá su uniforme azul en su enfrentamiento con Alemania; Jordania vestirá de blanco con detalles en rojo contra Austria; y Uzbekistán hará honor a su apodo y llevará su uniforme blanco en su partido contra Colombia.

De conformidad con el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se asignarán a los jugadores de cada selección los números del 1 al 26, y el número 1 se reservará para uno de los guardametas.

En la medida de lo posible, las selecciones disputarán sus partidos con su uniforme titular. No obstante, si cabe la posibilidad de que coincidan los colores, se aplicará una secuencia de principios para garantizar un contraste cromático adecuado. Así, entre otros aspectos, a la hora de tomar una decisión definitiva se tendrán en cuenta los uniformes de la selección A, la selección B, el guardameta de la selección A, el guardameta de la selección B y el equipo arbitral. Siempre que sea posible, la FIFA tratará de asignar a una selección un uniforme de colores oscuros y a la otra uno de colores claros, a fin de ayudar a las personas con daltonismo.

Todos los uniformes que se vistan en los partidos del torneo lucirán el escudo de la competición en la manga derecha y un escudo especial de una campaña social en la izquierda. A lo largo de la fase de grupos, los escudos de la campaña Unite for Peace (Unidos por la paz) enviarán un mensaje contundente a todo el planeta. En las rondas de octavos, cuartos y semifinales, la protagonista será la campaña Unite for Education (Unidos por la educación). Los escudos de la campaña Football Unites the World (El fútbol une el mundo) se lucirán durante la primera ronda de dieciseisavos de la historia de la competición, en el partido por el tercer puesto y, el domingo 19 de julio, en el encuentro que acaparará las miradas de todo el planeta y decidirá en Nueva York Nueva Jersey la selección ganadora de la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA™.

Como novedad de la edición de 2026, los uniformes de las selecciones también llevarán parches que rendirán homenaje a determinados logros individuales y colectivos. Los jugadores debutantes lucirán un parche específico, mientras que los ganadores de la Bota de Oro, el Balón de Oro o el Guante de Oro en ediciones anteriores también verán reconocida su hazaña en el mayor acontecimiento deportivo del planeta. Asimismo, a lo largo del torneo, los uniformes homenajearán la trayectoria de las grandes leyendas del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA™.