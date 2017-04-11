Declaración del Presidente de la FIFA

La FIFA publicó este martes 11 de abril de 2017 la siguiente declaración del Presidente Gianni Infantino tras los hechos ocurridos en Dortmund, Alemania:

"Los pensamientos de cada uno de nosotros en FIFA están con la población de Dortmund y con los aficionados tanto del Borussia Dortmund como del Mónaco tras los preocupantes hechos de hoy".

"Estamos monitoreando de cerca el estado del jugador del Borussia Dortmund Marc Bartra y le deseamos una veloz recuperación de sus lesiones".