martes 11 abril 2017, 22:57
Organización

Declaración del Presidente de la FIFA

La FIFA publicó este martes 11 de abril de 2017 la siguiente declaración del Presidente Gianni Infantino tras los hechos ocurridos en Dortmund, Alemania:

"Los pensamientos de cada uno de nosotros en FIFA están con la población de Dortmund y con los aficionados tanto del Borussia Dortmund como del Mónaco tras los preocupantes hechos de hoy".

"Estamos monitoreando de cerca el estado del jugador del Borussia Dortmund Marc Bartra y le deseamos una veloz recuperación de sus lesiones".

"La FIFA condena los incidentes en Dortmund. Estamos todos aguardando mayores detalles del incidente".

