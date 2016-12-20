Declaración de la FIFA sobre la resolución del TAS en el caso del Real Madrid

La FIFA ha hecho de su conocimiento la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en relación con el caso del Real Madrid CF, que fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA por infracciones relacionadas con el traspaso y la inscripción de jugadores menores de 18 años.

Pese a la reducción de la sanción original, la FIFA ha tomado nota de que el TAS ha confirmado la imposición de una prohibición de fichajes, así como de una multa. La FIFA espera ahora recibir los fundamentos de la resolución para llevar a cabo un análisis exhaustivo de los mismos.