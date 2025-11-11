La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™ está "llevando al fútbol juvenil al siguiente nivel", afirmó el secretario general de la FIFA

Mattias Grafström alabó el "fantástico trabajo" de la organizadora, Catar, mientras la primera edición del certamen con 48 participantes llega a la fase eliminatoria

Todos los partidos, excepto la final, se disputan en canchas del moderno complejo Aspire Zone, situado muy cerca de la capital, Doha

La infraestructura y las instalaciones utilizadas en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ son parte fundamental de la organización del torneo

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, declaró que la ampliada Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025™ está llevando al fútbol juvenil "al siguiente nivel", tras presenciar en Catar la emocionante conclusión de la fase de grupos.

El certamen es el primero en el que toman parte 48 selecciones, el doble que en Indonesia hace dos años, y también el primero de cinco que se celebrarán anualmente hasta 2029 en Catar, que también albergó la Copa Mundial de la FIFA 2022™. Todos los partidos, excepto la final, se disputan en canchas del complejo Aspire Zone. Así, la naturaleza compacta del torneo ha reducido drásticamente la logística para los equipos, la afición y los organizadores, fomentando un ambiente de festival de fútbol.

"Realmente es un paraíso para un aficionado al fútbol como yo. Poder ver a equipos de todos los continentes y desplazarse en cinco minutos de cancha a cancha es algo extraordinario", afirmó el secretario general de la FIFA después de asistir a varios encuentros de la fase de grupos.

"Gran parte del mérito es del Comité Organizador Local, que verdaderamente ha hecho un trabajo fantástico. En Aspire Zone, puedes moverte de un terreno de juego al otro y ver ocho partidos en un día, es algo realmente excepcional. Ya gozamos de una gran Copa Mundial de la FIFA aquí en 2022, pero esto lo lleva a un nivel completamente nuevo para el fútbol juvenil".

Australia y Ghana, además de la anfitriona, utilizaron Aspire Zone como campo base de entrenamiento durante la Copa Mundial de la FIFA 2022™, mientras que el contiguo Estadio Internacional Khalifa, que albergará la final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA de este año y partidos de la próxima Copa Árabe de la FIFA 2025™, fue escenario de ocho encuentros durante la gran fiesta del fútbol de hace tres años.

"Creo que nuestros anfitriones cataríes han hecho un trabajo verdaderamente fantástico aquí. Me quito el sombrero ante todo el equipo, junto con el equipo de la FIFA, por su gran trabajo. Por lo que he oído, los equipos participantes están extremadamente satisfechos con los hoteles, las instalaciones de entrenamiento y las condiciones generales de las canchas", apuntó Grafström. "Tener la oportunidad de utilizar las canchas y todas las instalaciones construidas para la Copa Mundial de la FIFA 2022 es realmente fantástico".