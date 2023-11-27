La Copa Mundial de la FIFA 2026™, protagonista en las Naciones Unidas

El mundo diplomático reconoce el impacto de la Copa Mundial de la FIFA

Las anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos, destacan el efecto transformador del torneo

Las coorganizadoras de la Copa Mundial de la FIFA 2030™ explicaron su visión para la edición del centenario

La sede de la ONU en Nueva York se convirtió en el punto focal del fútbol y la diplomacia gracias al acto "La Copa Mundial 2026 en la ONU" organizado por la Misión Permanente de Canadá ante la ONU, que reunió a Representantes Permanentes, altos cargos de la ONU y representantes de la comunidad futbolística mundial para conmemorar la Semana Mundial del Fútbol (21-25 de mayo).

El evento, de una hora de duración y celebrado en la plaza de la sede de la ONU, puso de relieve a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo como uno de los espectáculos deportivos más importantes del mundo, sino como una iniciativa internacional compartida construida a base de cooperación y ambición colectiva.

Los tres "sherpas" de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (Adam van Koeverden, secretario de Estado para el Deporte de Canadá; Gabriela Cuevas, representante honorífica del Gobierno de México frente a la FIFA para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026; y Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA 2026) tomaron la palabra para hablar del compromiso de sus respectivos países para organizar un torneo excepcional y los valores de unidad que lo sustentan.

Los representantes subrayaron la oportunidad sin precedentes que representa la Copa Mundial de la FIFA 2026 para reforzar la cooperación regional, acelerar el desarrollo del fútbol y dejar un legado duradero para las generaciones futuras.

Un tema constante de todas las intervenciones fue el compromiso existente para garantizar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 beneficie a las comunidades más allá del certamen en sí, a través de inversiones en fútbol de base, infraestructura e iniciativas de desarrollo social. Los oradores también pusieron el acento en la importancia de la estrecha colaboración entre los tres países anfitriones para organizar un torneo en un área geográfica tan amplia, abordando al mismo tiempo prioridades operativas clave, tales como la seguridad y la logística.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se presentó no solo como un gran evento deportivo, sino como una plataforma para impulsar la unidad, la cooperación y el impacto sostenible en la región.

El acto también puso la vista en el horizonte, y los tres Representantes Permanentes ante la ONU de Portugal, España y Marruecos, las anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2030™, también tomaron la palabra para compartir su visión.

La edición de 2030 marcará el centenario de la Copa Mundial de la FIFA™, un hito que se celebrará en tres continentes, Europa, África y Sudamérica, con tres partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay. Los representantes hablaron apasionadamente sobre lo que ese histórico momento significará para el fútbol mundial, recalcando la unidad y el extraordinario alcance del fútbol como herramienta para la conexión y la solidaridad mundial.

También se homenajeó a Catar por su excelente organización de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ y se reconoció al certamen como punto de inflexión en la historia de la competición.

El acto formó parte de un calendario más amplio de actividades relacionadas con el fútbol que tuvieron lugar en Nueva York durante la Semana Mundial del Fútbol y que reflejaron la creciente relevancia de la Copa Mundial de la FIFA en la comunidad internacional y su papel como vehículo para el diálogo pacífico, los derechos humanos y el intercambio intercultural.