La música como parte del espectáculo: las listas de canciones de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se han convertido en banda sonora de los momentos más emblemáticos del certamen

Una selección de más de 750 temas suena en los estadios para unir a la afición, animar los coros en las gradas y avivar las emociones propias del partido

El equipo de entretenimiento en los estadios de la FIFA, en colaboración con las selecciones participantes, ha creado estas listas para que asistentes al estadio y jugadores disfruten del mejor ambiente, desde el calentamiento hasta el final de los partidos

Canciones como Wonderwall para Inglaterra y Take Me Home, Country Roads para Estados Unidos han acompañado algunos de los momentos más decisivos del torneo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha ofrecido imágenes imborrables dentro y fuera del terreno de juego, y la música está siendo esencial para conectar a los aficionados y llenar de energía los 16 estadios, desde horas antes del comienzo hasta después del final de cada encuentro.

Temas como Wonderwall de Oasis para Inglaterra y Take Me Home, Country Roads de John Denver para Estados Unidos han sonado en algunos de los instantes más significativos del torneo y han puesto a cantar al unísono a gradas enteras. Y es que la música graba en la memoria momentos vividos en los estadios, pero que dan la vuelta al mundo.

Los clásicos Sweet Caroline de Neil Diamond, Livin’ on a Prayer de Bon Jovi, Hey Jude de The Beatles, Land Down Under de Men At Work y Cielito lindo del Mariachi Vargas se han convertido en algunos de los favoritos del público en los estadios de este Mundial. A ellos se suman otros 350 éxitos propuestos por las 48 federaciones miembro participantes, entre los que destacan Alors on danse de Stromae para Bélgica, Mi gente de J Balvin para Colombia, Burning Up (FIRE) de BTS para la República de Corea, además de composiciones creadas en exclusiva para el torneo, como Nos óra dja txiga para Cabo Verde.

"El equipo analizó la música que suena habitualmente en partidos de los clubes locales, identificó las piezas que más llegan a la afición y elaboró listas que reflejan fielmente la identidad de cada selección", afirma Lance Brass, jefe de producción de eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"La FIFA también colaboró con las federaciones miembro participantes para incluir los temas elegidos por las propias selecciones para las fases decisivas de los encuentros, desde el calentamiento de los jugadores hasta las celebraciones de goles y los festejos posteriores a los partidos. Así, cada estadio cuenta con una banda sonora con significado para los jugadores y que refuerza el vínculo entre los equipos y su afición", añade Brass.