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miércoles 17 junio 2026, 05:59
Organización

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ establece un nuevo récord de asistencia diaria

  • Un total de 281.223 aficionados cruzaron los torniquetes el 16 de junio, cifra que superó el récord previo de 277.070, establecido el 28 de junio de 1994

  • Tras seis días de acción, el torneo ha recibido a 1.309.652 seguidores, con un promedio de entrada de 65.483

  • La edición actual se perfila para tener la mayor asistencia acumulada de la historia al finalizar la fase de grupos

El arranque espectacular de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha traído consigo un nuevo récord a tan solo seis días de la emocionante inauguración en el Estadio Ciudad de México: 281.223 aficionados llenaron las tribunas en cuatro encuentros de la fase de grupos (Francia-Senegal, Irak-Noruega, Argentina-Argelia, y Austria-Jordania); es decir, se registró la mayor cantidad de personas en un solo día desde el 28 de junio de 1994, que también incluyó cuatro partidos y alcanzó 277.070 espectadores.

Por su parte, la asistencia acumulada de este torneo suma ya 1.309.652 seguidores, y, con un promedio de 65.483 aficionados por partido, apunta a superar la cifra histórica de 3.5 millones del Mundial de 1994.

«¡Vaya! Hoy se han dado cita 281.223 aficionados en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA: ¡el día con mayor asistencia en la historia de la competición!», declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

«¡El 16 de junio de 2026 pasará a la historia de la Copa del Mundo de la FIFA! No puedo agradecer lo suficiente a nuestros aficionados por aportar color, ambiente y emociones a este torneo. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, la más inclusiva hasta la fecha, sigue demostrando lo mucho que se ama nuestro deporte y cómo el fútbol une al mundo».

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026

Si bien la demanda de entradas sigue siendo muy alta, la FIFA invita a la afición a consultar su disponibilidad de forma regular en FIFA.com/tickets.

Al ser una organización sin fines de lucro, la FIFA reinvierte los ingresos generados por el torneo para impulsar el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 federaciones miembro. En FIFA.com se puede consultar el resumen detallado del presupuesto de inversiones de la Copa Mundial de la FIFA™.

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