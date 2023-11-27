La Copa Mundial de la FIFA 2026™ establece un nuevo récord de asistencia diaria

Un total de 281.223 aficionados cruzaron los torniquetes el 16 de junio, cifra que superó el récord previo de 277.070, establecido el 28 de junio de 1994

Tras seis días de acción, el torneo ha recibido a 1.309.652 seguidores, con un promedio de entrada de 65.483

La edición actual se perfila para tener la mayor asistencia acumulada de la historia al finalizar la fase de grupos

El arranque espectacular de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha traído consigo un nuevo récord a tan solo seis días de la emocionante inauguración en el Estadio Ciudad de México: 281.223 aficionados llenaron las tribunas en cuatro encuentros de la fase de grupos (Francia-Senegal, Irak-Noruega, Argentina-Argelia, y Austria-Jordania); es decir, se registró la mayor cantidad de personas en un solo día desde el 28 de junio de 1994, que también incluyó cuatro partidos y alcanzó 277.070 espectadores.

Por su parte, la asistencia acumulada de este torneo suma ya 1.309.652 seguidores, y, con un promedio de 65.483 aficionados por partido, apunta a superar la cifra histórica de 3.5 millones del Mundial de 1994.

«¡Vaya! Hoy se han dado cita 281.223 aficionados en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA: ¡el día con mayor asistencia en la historia de la competición!», declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

«¡El 16 de junio de 2026 pasará a la historia de la Copa del Mundo de la FIFA! No puedo agradecer lo suficiente a nuestros aficionados por aportar color, ambiente y emociones a este torneo. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, la más inclusiva hasta la fecha, sigue demostrando lo mucho que se ama nuestro deporte y cómo el fútbol une al mundo».

Si bien la demanda de entradas sigue siendo muy alta, la FIFA invita a la afición a consultar su disponibilidad de forma regular en FIFA.com/tickets.