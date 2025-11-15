Comienza la preventa de Visa para los tres encuentros de la Copa Intercontinental de la FIFA Catar 2025™

El Estadio Ahmad bin Ali acogerá los tres partidos, con entradas desde 20 QAR

Los titulares de tarjetas Visa podrán comprar entradas en exclusiva a partir de las 15:00 (hora en Catar) de hoy en FIFA.com/tickets

Esta oportunidad de preventa, que durará del 15 al 22 de noviembre, estará solo disponible para los titulares de tarjetas Visa

Hoy, sábado 15 de noviembre a las 15:00 (hora de Doha), comienza en FIFA.com/tickets la preventa de entradas para los tres partidos de la Copa Intercontinental de la FIFA Catar 2025™ presentada por Aramco. Gracias a Visa, socio mundial de la FIFA, el órgano rector del fútbol mundial brindará acceso exclusivo a este periodo de preventa a los titulares de tarjetas Visa, quienes podrán hacerse con sus localidades antes que nadie entre el sábado 15 de noviembre y el sábado 22 de noviembre. La tarjeta Visa será el único método de pago que se aceptará durante la fase de preventa.

La Copa Intercontinental de la FIFA™ es una competición anual de clubes que brinda a equipos de las seis confederaciones la oportunidad de competir a escala mundial. Los tres encuentros que conforman el torneo tendrán lugar el mes que viene en Catar.

El formato de la competición se actualizó el año pasado, cuando el Real Madrid levantó el trofeo tras derrotar al Pachuca frente a cerca de 70.000 aficionados en el emblemático Estadio Lusail de Catar.

Como ya sucediera en 2024, Catar será el escenario de esta edición. El Estadio Ahmad bin Ali —que acogió siete encuentros en la histórica Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™— albergará los tres partidos del torneo, que se disputarán los días 10, 13 y 17 de diciembre. Se trata del Derbi de las Américas de la FIFA, la Copa Challenger de la FIFA y la final de la Copa Intercontinental de la FIFA™.

Derbi de las Américas de la FIFA: El miércoles 10 de diciembre, el Cruz Azul mexicano, ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf, se enfrentará al vencedor de la final brasileña de la CONMEBOL Libertadores, que medirá el próximo 29 de noviembre al Palmeiras y el Flamengo en Lima.

Copa Challenger de la FIFA: El sábado 13 de diciembre, el ganador del Derbi de las Américas de la FIFA jugará contra el Pyramids FC egipcio, campeón de la CAF tras derrotar al Al-Ahli saudí en la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA de la FIFA.

Final de la Copa Intercontinental de la FIFA: El torneo culminará el miércoles 17 de diciembre con la final entre el vencedor de la Copa Challenger de la FIFA y el ganador de la última Liga de Campeones de la UEFA, el París Saint-Germain.

Los tres encuentros se disputarán a las 20:00 (hora local).

La afición podrá adquirir entradas de tres categorías distintas para los tres encuentros, con precios desde los 20 QAR. Solo se podrán comprar seis entradas por persona a la vez.

Además de albergar los tres encuentros de la última edición de la Copa Intercontinental de la FIFA, Catar ya organizó la competición anual de clubes de la FIFA en 2019 y 2020. Asimismo, el país acoge en estos instantes la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y será el anfitrión tanto de la fase de clasificación de la Copa Árabe de la FIFA™ a finales de mes, como de la fase final del mismo torneo en diciembre, todo ello gracias a las infraestructuras construidas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Visa, líder mundial en el sector de los pagos digitales, es el socio oficial para servicios de pago de la FIFA y el método de pago preferido para los paquetes de hospitality y entradas.

La venta general de entradas para la fase final de la competición comenzará el próximo sábado 22 de noviembre.