Ya se han confirmado las naciones que disputarán la FIFAe Finals 25™, tras una fase de clasificación de récord

En los preliminares de la competición que se celebrará en Riad, se ha registrado una participación de récord: 94 naciones de todo el planeta

Los equipos de las mejores naciones del mundo, aficionados y el sector en general se congregarán en Riad del 10 al 19 de diciembre, cuando se proclamarán los campeones de la Rocket League, eFootball™ para consolas y eFootball™ para móviles

El sorteo de la FIFAe Finals™ se celebrará el 12 de noviembre

El récord de 94 naciones del ecosistema de los esports de la FIFA que han disputado la clasificación de 2025 ha convertido la competición en una de las citas del sector con más participantes del mundo. Tras la conclusión de esta fase preliminar, las mejores naciones se congregarán en el SEF Arena de Riad del 10 al 19 de diciembre para enfrentarse en la FIFAe Finals™, el máximo torneo internacional de esports de fútbol. El certamen se celebra tras las históricas competiciones disputadas el año pasado en la misma sede, organizadas en asociación con la Federación Saudí de eSports (SEF), que se convirtió en el torneo de simulación deportiva más visto del año (medido en picos de audiencia)1.

En total estarán en juego tres trofeos, correspondientes a tres disciplinas: la Rocket League (15–19 de diciembre), la eFootball™ para consolas (10–13 de diciembre) y la eFootball™ para móviles (10–13 de diciembre). Una única nación conquistará el título del mundo en cada una de ellas. Los aficionados de todo el planeta pueden seguir la competición en directo en FIFA.GG, así como en los canales de FIFAe y otras cuentas de co-streaming en Twitch y otras plataformas.

Después de la participación en los clasificatorios de millones de jugadores procedentes de 94 naciones, solo 28 naciones se enfrentarán en los escenarios mundiales.

La competición de 2025 ha arrojado datos muy interesantes. La nación anfitriona, Arabia Saudí, defensora del título de la Rocket League, se enfrentará en casa a equipos de todo el planeta, incluidos algunos favoritos, como Estados Unidos y Francia, subcampeona del año pasado.

Como más de 16 millones de jugadores participaron en el proceso de clasificación, la competencia por la oportunidad de representar a sus correspondientes naciones en estos torneos de eFootball™ fue especialmente reñida. Indonesia, la actual campeona del mundo de eFootball™ para consolas, regresa para defender el título. Malasia confía en volver a conquistar el trofeo de eFootball™ para móviles contra rivales como India, Brasil o Japón.

El sorteo de la FIFAe Finals™ se celebrará el 12 de noviembre a las 20:00 (GMT +3). En él se decidirán los emparejamientos de la fase de grupos y determinará la trayectoria de las naciones. El esperado sorteo se transmitirá en directo en los canales de FIFAe en las redes sociales, como Twitch, YouTube o FIFA.GG.

La FIFAe Finals™ empezará el 10 de diciembre en una sede única y espectacular, diseñada para proporcionar un entorno de primera calidad a los espectadores presentes y una exclusiva experiencia de visionado a quienes sigan la competición por las redes sociales. Las entradas para el público estarán disponibles próximamente para el último día de las competiciones de eFootball™, el 13 de diciembre, y para la fase de eliminación directa de la Rocket League los días 17 y 19 de diciembre.

Además, la edición inaugural de la Cumbre de Esports de Fútbol, que se celebrará del 17 al 19 de diciembre, reunirá por primera vez al sector mundial. Las federaciones miembro de la FIFA, editores, grupos de interés e innovadores estarán presentes en la cumbre para encauzar el futuro de esta industria e impulsar el desarrollo de un ecosistema de rápido crecimiento. Los grupos de interés del sector pueden su solicitar su asistencia a este acto exclusivo, en el que se participará únicamente por invitación, a FIFAe@fifa.org.

Equipos clasificados para la eFootball™ para consolas de la FIFAe World Cup™: Arabia Saudí (clasificada automáticamente como anfitriona) Brasil Chile Indonesia Italia Japón Jordania Marruecos México Polonia Tailandia Turquía

Equipos clasificados para la eFootball™ para móviles de la FIFAe World Cup™: Arabia Saudí (clasificada automáticamente como anfitriona) Baréin Brasil Colombia Egipto Grecia India Japón Malasia Marruecos Tailandia Turquía

Equipos clasificados para la Rocket League de la FIFAe World Cup™: Alemania Arabia Saudí (clasificada automáticamente como anfitriona) Australia Bélgica Brasil Chile Estados Unidos Francia Inglaterra Italia Malasia Marruecos Noruega Omán Países Bajos Sudáfrica