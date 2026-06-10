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miércoles 10 junio 2026, 23:00
Organización

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se dispone a batir un récord histórico de asistencia tras confirmarse el aforo definitivo de los estadios

Un día antes del comienzo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA ha confirmado el aforo definitivo de los 16 estadios que acogerán los encuentros en Canadá, Estados Unidos y México.

Desde mañana, estos recintos emblemáticos se llenarán de energía cuando millones de aficionados de todo el mundo se reúnan para disfrutar del deporte rey en la mayor Copa Mundial de la FIFA™ jamás organizada. Cada estadio se ha preparado para ofrecer una experiencia de primera categoría y garantizar que cada localidad contribuya al ambiente excepcional que distingue al máximo escenario del fútbol.

La confirmación del aforo de los estadios representa el último hito operativo en la cuenta atrás hacia el comienzo del torneo. Tras una demanda global sin precedentes, todo apunta a que, en la edición de este año, se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA™ de 1994, reflejo de la magnitud y del impulso que ha tomado el primer Mundial con 48 selecciones.

El aforo definitivo destaca la dimensión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que reunirá a más equipos, más partidos y más aficionados que nunca, y fijará nuevos parámetros de asistencia y participación global.

La relación completa de estadios y aforo se detalla a continuación.

  • Estadio Atlanta: 68.239

  • Estadio BC Place de Vancouver 52.497

  • Estadio Boston: 64.146

  • Estadio Dallas: 70.649

  • Estadio Guadalajara: 45.664

  • Estadio Houston: 68.777

  • Estadio Kansas City: 69.045

  • Estadio Los Ángeles: 70.492

  • Estadio Ciudad de México: 80.824

  • Estadio Miami: 64.478

  • Estadio Monterrey: 51.243

  • Estadio Nueva York Nueva Jersey: 80.663

  • Estadio Filadelfia: 68.324

  • Estadio Bahía de San Francisco: 68.827

  • Estadio Seattle: 66.925

  • Estadio Toronto: 43.036

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