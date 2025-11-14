Se confirman las listas de convocadas para la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™

En las listas figuran algunas de las grandes estrellas del futsal actual, que lucharán por alzar el trofeo en Filipinas

La primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre

Los partidos se retransmitirán tanto en FIFA.com como en FIFA+

Las 16 selecciones que disputarán la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025™, que se celebrará a partir del 21 de noviembre en la ciudad de Pásig, ya han confirmado sus listas de convocadas, donde figuran jugadoras de una calidad impresionante.

Los aficionados que asistan al torneo o que lo disfruten en FIFA.com o FIFA+ serán testigos del talento de estrellas como Renata Adamatti, Amandinha, Camila, Irene Córdoba, Ryo Egawa, Emilly, Fifó, Nicole Mancilla, Silvina Nava, Carina Núñez, Peque, Irene Samper, Janice Silva o Maral Torkaman.

Además, en la competición también participarán promesas de este deporte, como Esther Brossard, Jasmine Demraoui, Isabella Flanigan, Lucia Rossi, Arriya Saetoen y Karen Torres, que sin duda habrá que seguir de cerca. Por último, cabe destacar guardametas como Bianca, Elena González, Ana Catarina Pereira, Ana Carolina Sestari y Farzaneh Tavasoli, que darán un recital en portería.

Filipinas 2025 será la primera edición un torneo en el que las mejores jugadoras de las seis confederaciones se enfrentarán por el Mundial y demostrarán por qué el futsal es uno de los deportes más emocionantes y en auge del planeta.

Brasil llega a la competición como líder de la Clasificación Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, la cual encabeza desde sus inicios. Sin embargo, España y Portugal le siguen de cerca y están deseando demostrar su valía. Tailandia y Japón, en cuarta y quinta posición, completan el top cinco de la clasificación mundial.

La Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre. Los 32 partidos se disputarán en el complejo PhilSports Arena, ubicado en la ciudad de Pásig, en el área metropolitana de Manila, y se retransmitirán en directo por FIFA.com y FIFA+.

Fase de grupos Puestos de la Clasificación Mundial Femenina de Futsal de la FIFA entre paréntesis.

Grupo A: Filipinas (63.ª), Polonia (14.ª), Marruecos (31.ª) y Argentina (6.ª) Grupo B: España (2.ª), Tailandia (4.ª), Colombia (8.ª) y Canadá (74.ª) Grupo C: Portugal (3.ª), Tanzania (82.ª), Japón (5.ª) y Nueva Zelanda (21.ª) Grupo D: Brasil (1.ª), RI de Irán (9.ª), Italia (7.ª) y Panamá (79.ª)