La FIFA y Common Goal inician una colaboración en Brasil de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

La iniciativa reunirá a 15 organizaciones benéficas que desarrollan su labor por toda la nación sudamericana para brindar más oportunidades a mujeres y niñas a través del fútbol

Como parte del legado del torneo, la FIFA viene respaldando proyectos sociales de gran calado en el país anfitrión

El acto de presentación tuvo lugar en São Paulo el pasado lunes

El año que viene Brasil se convertirá en la primera nación sudamericana que acoja una edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, y la expectación en torno a este histórico torneo no para de crecer entre la comunidad del fútbol mundial. A la vez que se prepara para organizar el mayor certamen deportivo femenino del planeta, la FIFA viene apoyando y poniendo en marcha iniciativas que destacan y abordan importantes cuestiones sociales, de modo que el torneo reporte beneficios duraderos. Con este objetivo en mente, la FIFA se enorgullece de presentar una iniciativa desarrollada junto con Common Goal, el movimiento mundial que une a jugadores, organizaciones (incluidos clubes) y aficionados, a fin de aprovechar la capacidad del fútbol para fomentar cambios sociales positivos en todo el planeta mediante proyectos comunitarios. Las organizaciones colaborarán en la puesta en marcha de la iniciativa Equal Play Effect en Brasil, con el objetivo de impulsar la igualdad de género tanto en el fútbol como en la sociedad.Durante el acto de presentación celebrado en São Paulo el pasado lunes, Aline Pellegrino, exinternacional brasileña que ejerce de directora ejecutiva de Legado y Relaciones con los Grupos de Interés de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, señaló que la colaboración con Common Goal en la iniciativa Equal Play Effect en Brasil se ajusta a los objetivos de la FIFA con relación al torneo.

"El Mundial femenino de Brasil supondrá un hito histórico, no solo porque será un rotundo éxito, sino también porque, gracias a programas como este, podemos servir de inspiración para que todo un país apoye a futuras generaciones de mujeres", comentó Pellegrino.

"Como parte de los planes de legado del torneo, vamos a centrarnos en tres pilares que impulsarán el fútbol femenino en Brasil, incluida su infraestructura. No obstante, la repercusión social es otro componente fundamental. Nuestro objetivo es centrarnos en luchar contra la desigualdad de género y mejorar la situación de la mujer en el fútbol y en la sociedad. La colaboración con Common Goal contribuirá a aumentar la visibilidad y el alcance de nuestras acciones en este ámbito", añadió.

Equal Play Effect es una iniciativa colectiva de alcance mundial puesta en marcha en 2020 por Common Goal, Soccer Without Borders y Women Win, con el nombre de Global Goal 5 Accelerator. El proyecto está concebido para impulsar la igualdad de género en comunidades solidarias de todo el planeta. Desde su creación, 101 organizaciones de 57 países han participado en el programa, que ha llegado a más de 250 000 jóvenes de todo el planeta.

Common Goal y la iniciativa Equal Play Effect desempeñaron un papel fundamental a la hora de generar expectación en torno a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, disputada en Australia y Nueva Zelanda. En la edición del próximo año de la máxima competición femenina de la FIFA, el órgano rector del fútbol mundial apoyará y financiará parte del proyecto Equal Play Effect, en el marco del legado del torneo. Para ello, aplicará un enfoque adaptado a las necesidades del país anfitrión.

Aunque en los últimos años el fútbol femenino ha experimentado un crecimiento considerable en Brasil, las mujeres siguen teniendo que hacer frente a la desigualdad de género y la misoginia en el deporte y la sociedad. Este es un ámbito prioritario para muchos de los grupos de interés de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™. En este sentido, la implicación de Common Goal fortalecerá la acción colectiva encaminada a abordar estos problemas.

En virtud de la colaboración, Common Goal trabajará con 15 organizaciones benéficas que desarrollan su actividad en todo el territorio de Brasil, a fin de brindar más oportunidades a mujeres y niñas a través del fútbol, a la vez que se garantizan entornos seguros e inclusivos dentro y fuera del terreno de juego. Estas iniciativas beneficiarán a comunidades urbanas y rurales de todos los estados brasileños, incluidas las ocho ciudades anfitrionas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Está previsto que la primera fase del programa finalice el próximo mes de marzo.

Durante los últimos seis meses, las organizaciones comunitarias adscritas han participado en un proceso de aprendizaje colaborativo y de implementación, centrado en la detección de oportunidades tanto a nivel interno como en su contexto local. Cada organización ha desarrollado un plan de acción específico en materia de género, que establece prioridades básicas y acciones concretas para fortalecer la igualdad de género en los ámbitos del liderazgo, la programación, la salvaguardia y la participación comunitaria.

"De pequeña, soñaba con que el Mundial femenino se celebrara algún día aquí en Brasil. Ahora tenemos la oportunidad única de lograr que el torneo no sea solo una fiesta del fútbol de élite. Sin embargo, el verdadero legado dependerá de lo que suceda más allá de los estadios. En Brasil, las organizaciones de fútbol base llevan brindado oportunidades a las niñas a través del deporte rey desde mucho antes de que el país acaparara todos los focos. Equal Play Effect tiene como objetivo fortalecer estas comunidades y garantizar que el fútbol se convierta en una plataforma que fomente la igualdad de género y un cambio social a largo plazo", afirmó Julia Pimenta, responsable sénior de Common Goal para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.