Ya ha comenzado la venta general de entradas para la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025™

El público general puede adquirir entradas en FIFA.com/tickets

Las entradas darán acceso a un máximo de cuatro partidos por día, en función del calendario

Las mejores jugadoras de futsal del planeta competirán del 21 de noviembre al 7 de diciembre

Ya falta poco para que comience la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ de la historia. Ahora que conocemos los partidos de la fase de grupos, los aficionados de todos los rincones del planeta pueden escoger las fechas en las que deseen animar a los equipos desde las gradas.

Las entradas se pueden adquirir a partir de 499 PHP (aproximadamente 9 USD). Con ellas, el público podrá disfrutar de entre dos y cuatro partidos por día, dependiendo de la jornada. Las entradas están a la venta en FIFA.com/tickets.

Estas son las 16 selecciones participantes que buscarán conquistar la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ de la historia: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Italia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Panamá, Polonia, Portugal, RI de Irán, Tailandia y Tanzania. Animamos a los aficionados a que acudan a esta histórica competición y apoyen a los equipos participantes.

Todos los partidos de la edición inaugural de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ se disputarán en el complejo PhilSports Arena, ubicado en la ciudad de Pásig, en el área metropolitana de Manila (Filipinas). Esta competición permitirá a los seguidores disfrutar del talento y los impresionantes goles de las grandes estrellas del futsal.