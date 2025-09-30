Comienza la preventa exclusiva de Visa para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025™

Ya están a la venta las entradas para los partidos que se disputarán en el Estadio Olímpico, que forma parte del Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdallah

El 17 de octubre, Marruecos se enfrentará a Brasil en el partido inaugural

Los titulares de tarjetas Visa tienen la oportunidad de comprar entradas antes que el público general en FIFA.com/tickets

Los usuarios de tarjetas Visa ya pueden adquirir entradas en exclusiva para disfrutar de las mejores selecciones sub-17 del mundo. Esta fase de preventa terminará a las 18:00 h (19:00 CET) del próximo 6 de octubre.

Las localidades, disponibles a partir de 20 MAD, ofrecen a los aficionados la oportunidad de asistir a los encuentros que se disputen en el Estadio Olímpico de Rabat, que acogerá, entre otros, el partido inaugural y la final.

La Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA, que se ha ampliado a 24 selecciones, comenzará el 17 de octubre a las 20:00 (hora local), cuando las anfitrionas se medirán con Brasil en el partido inaugural. El 8 de noviembre se disputará la gran final, en la que conoceremos a las nuevas campeonas sub-17.

La mayoría de los partidos de la fase de grupos y todos los encuentros de octavos de final, a excepción de uno, se disputarán en la Academia de Fútbol Mohammed VI, un complejo ubicado en Salé que cuenta con varios campos.

El 7 de octubre comenzará la fase de venta general en FIFA.com/tickets.

Visa, socio mundial de la FIFA, es el método de pago preferido para la compra de entradas de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025™.