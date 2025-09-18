Ya ha comenzado la preventa de Visa para la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025™

Los titulares de tarjetas Visa pueden comprar entradas en la preventa exclusiva hasta el viernes 26 de septiembre en FIFA.com/tickets

Cada localidad dará acceso a un máximo de cuatro partidos por día

La primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre

La expectación por la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025™ de futsal no deja de aumentar. El sorteo oficial, celebrado al principio de esta semana, ha dado a conocer la fase de grupos del torneo, por lo que los aficionados ya pueden elegir las fechas en que apoyarán a su selección desde las gradas del pabellón.

A partir de hoy, los titulares de tarjetas Visa pueden adquirir entradas en la fase exclusiva de preventa, que terminará el viernes 26 de septiembre a las 16:00 (hora local) /10:00 (CET), antes de la fase de venta general.

Las entradas, que darán acceso a un mínimo de dos encuentros y a dos jornadas de doble partido (cuatro partidos en total) en determinados días, están a la venta en FIFA.com/tickets desde 499 PHP (aproximadamente 9 USD).

El complejo PhilSports Arena, ubicado en la ciudad de Pásig (zona metropolitana de Manila), albergará esta competición, en la que seguidores de todas las edades podrán disfrutar del talento y los impresionantes goles de las grandes estrellas del futsal.

Del 21 de noviembre al 7 de diciembre, los 16 equipos siguientes —además de Filipinas como anfitrión—, competirán por la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Italia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Panamá, Polonia, Portugal, RI de Irán, Tanzania y Tailandia.

Visa, el socio oficial para servicios de pago de la FIFA, será el método de pago preferido durante este torneo.