Comienza en Ciudad de México el programa de voluntariado para líderes comunitarios de la Fundación FIFA

Cuatro referentes sociales han llegado a Ciudad de México desde distintos puntos del mundo para participar durante un mes en esta iniciativa de la Fundación FIFA

Seleccionados entre organizaciones respaldadas por la Fundación FIFA en reconocimiento a su compromiso con el uso del fútbol como herramienta de desarrollo social, los participantes combinarán actividades vinculadas al voluntariado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con oportunidades de aprendizaje, intercambio cultural y trabajo con la comunidad

Este proyecto reconoce a personas que emplean el fútbol para impulsar el progreso social y busca dotarlas de nuevas competencias, experiencias y conexiones internacionales cuyos beneficios perdurarán en sus comunidades más allá de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El programa de voluntariado para líderes comunitarios de la Fundación FIFA ha comenzado oficialmente en Ciudad de México, una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde cuatro personas procedentes de distintos puntos del mundo y comprometidas con la transformación de sus comunidades vivirán una experiencia singular integrada en el programa de voluntariado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La iniciativa reconoce y respalda a personas que utilizan el fútbol para impulsar proyectos con un claro beneficio social y les brinda una oportunidad única de colaborar en la organización de la Copa Mundial de la FIFA™, al tiempo que participan en un programa concebido para fomentar el aprendizaje, la cooperación, el intercambio cultural y el trabajo comunitario.

Los seleccionados representan a organizaciones que emplean el fútbol para hacer frente a una amplia variedad de desafíos sociales, como la desigualdad, la exclusión, la violencia, el desplazamiento forzado o la falta de acceso a nuevas oportunidades. A través de iniciativas centradas en la educación, la inclusión, la consolidación de la paz, el bienestar, la igualdad de género y el desarrollo de la juventud, ponen de relieve la capacidad del fútbol para fortalecer el tejido comunitario y abrir nuevas perspectivas de futuro.

Tras un proceso de selección competitivo, fueron elegidos cuatro líderes comunitarios para participar en la edición inaugural del programa: Lorenzo Claassen, de training4changeS (Sudáfrica); Aldin Vojvoda, de Spirit of Football (Alemania); Natalia Catalina Hernández Torres, de la Fundación El Río (Colombia); y José David Osorio Castro, de la Fundación Tiempo de Juego (Colombia).

Mauricio Macri, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, declaró: «El programa de voluntariado para líderes comunitarios de la Fundación FIFA es un reconocimiento a personas extraordinarias de todo el mundo que utilizan el fútbol cada día para mejorar la vida de los demás y contribuir al bienestar de sus comunidades.

"Nos complace dar la bienvenida a estos cuatro participantes a Ciudad de México y brindarles la oportunidad de conocer desde dentro la Copa Mundial de la FIFA™, al tiempo que aprenden unos de otros y forjan amistades y redes de colaboración que perdurarán mucho más allá de la competición. Su dedicación, compromiso y capacidad de liderazgo reflejan los valores que la Fundación FIFA promueve a través del fútbol".

Los cuatro seleccionados ya han llegado a Ciudad de México y han iniciado una estancia de un mes que combina sus tareas de voluntariado vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA™ con oportunidades para establecer contactos, intercambiar ideas y aprender de las experiencias de los demás.

Uno de los momentos más destacados de su paso por la ciudad será su participación en Su Juego, Su Mundial, una actividad del programa Chicas Unidas respaldada por la Fundación FIFA, en la que colaborarán en distintas iniciativas futbolísticas y actividades dirigidas a niñas e inspiradas en la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA™. En estas semanas, también tendrán la oportunidad de participar en las sesiones semanales de entrenamiento de Chicas Unidas, relacionarse con las niñas y sus entrenadoras e intercambiar conocimientos con técnicos y mentores locales.