Catar acogerá la fase final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025™

Los últimos tres partidos de la competición se jugarán en este país árabe

El Derbi de las Américas y la Copa Challenger de la FIFA decidirán quién se enfrenta al París Saint-Germain en la final del 17 de diciembre

Los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ también organizarán la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y la Copa Árabe de la FIFA™ este mismo año

Se ha confirmado que Catar albergará los últimos tres partidos (P3, P4 y P5) de la Copa Intercontinental de la FIFA™, el torneo anual que brinda a los clubes campeones de las seis confederaciones la oportunidad de competir en el escenario mundial.

La fase final, que constará de tres encuentros, se jugará en Doha en diciembre y marcará el fin de la competición.

El miércoles 10 de diciembre se disputará el denominado Derbi de las Américas de la FIFA (partido 3), que enfrentará a Cruz Azul mexicano, ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, y al club que conquista la Libertadores de la CONMEBOL 2025 el 29 de noviembre.

A continuación, el vencedor del partido 3 se medirá con el Pyramids (Egipto) en el cuarto partido por la Copa Challenger de la FIFA, que se disputará el sábado 13 de diciembre.

El conjunto egipcio, campeón de la CAF, ya se ha asegurado su puesto en el partido 4 al derrotar al Auckland City neozelandés (campeón de la OFC) y al Al Ahli (campeón de la AFC). Tras sendas victorias, se adjudicaron la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA en Yeda el pasado 23 de septiembre.

La competición terminará con el quinto y último partido, la final de la Copa Intercontinental de la FIFA™, el miércoles 17 de diciembre de 2025. En ella, el ganador de Copa Challenger de la FIFA se enfrentará al París Saint-Germain, vencedor de la Liga de Campeones de la UEFA 2024-2025, por el máximo galardón anual de clubes.

A lo largo de noviembre y diciembre, Catar también acogerá la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y la Copa Árabe de la FIFA™, para las que se utilizarán las instalaciones, estadios e infraestructuras construidas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

En la Copa Intercontinental de la FIFA™ del año pasado, la primera edición con el nuevo formato, el Real Madrid salió victorioso al derrotar al Pachuca ante casi 70 000 aficionados en el emblemático Estadio Lusail de Catar.