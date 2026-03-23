El calendario revisado de la FIFA Series 2026™ incluye la incorporación de un cuarto grupo femenino con sede en Kenia

Australia, India, Malaui y la anfitriona Kenia elevan a 16 el número de selecciones participantes en la competición femenina de la FIFA Series 2026™

La competición masculina mantiene nueve grupos en ocho países anfitriones, con ajustes en dos de ellos

Esta iniciativa pionera de la FIFA reúne a 50 equipos de las seis confederaciones para disputar partidos entre el 25 de marzo y el 18 de abril

La incorporación de cuatro selecciones femeninas y de una nueva federación miembro anfitriona, Kenia, así como imprevistos logísticos en la competición masculina, han motivado una ligera revisión en el calendario de la FIFA Series 2026™.

Sobre la base de la exitosa edición piloto celebrada en marzo de 2024, la FIFA Series 2026 contarán con un total de 50 selecciones masculinas y femeninas, que competirán en 13 grupos en 12 países anfitriones de los seis continentes. Los 53 partidos, que se disputarán entre el 25 y el 31 de marzo (competición masculina) y entre el 9 y el 18 de abril (competición femenina), ofrecen a los equipos participantes la inestimable oportunidad de medirse bajo los focos de la FIFA contra rivales de diversas regiones.

El cambio más significativo en el calendario es la incorporación de un cuarto grupo femenino en Kenia. Allí, en el Estadio Nacional Nyayo de Nairobi, las anfitrionas, las Harambee Starlets, recibirán a Australia e India, de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), y a Malaui, de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Kenia se enfrentará a India después de que Australia juegue contra Malaui el 11 de abril. El partido por el tercer puesto y la final se disputarán cuatro días después. Los tres grupos femeninos previamente programados se celebrarán en Brasil —país anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™—, Costa de Marfil y Tailandia.

En la competición masculina, los calendarios de Azerbaiyán y Kazajstán se han revisado para reflejar las retiradas de Kuwait y Omán por circunstancias extraordinarias. En Azerbaiyán, la selección anfitriona se enfrentará a Santa Lucía, de la Concacaf, el 27 de marzo y a Sierra Leona, de África, el 30 de marzo.

En Kazajstán, los anfitriones, los Hawks, se medirán a las selecciones africanas de Comoras y Namibia en un formato triangular que se disputará los días 25, 28 y 31 de marzo. Los partidos masculinos de la FIFA Series 2026 en Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda —la única federación miembro que alberga dos grupos— y Uzbekistán no sufren cambios.

La FIFA Series 2026 está concebida para reunir a equipos con perfiles competitivos muy diversos, desde selecciones consolidadas en el panorama internacional hasta naciones emergentes, reforzando así el compromiso de la FIFA con un desarrollo del fútbol mundial inclusivo y sostenible. Cinco de las selecciones masculinas participantes se han clasificado para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™: Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán.

Aprobadas por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2022, la FIFA Series también fortalece el desarrollo integral del fútbol más allá del terreno de juego. Las federaciones miembro anfitrionas y participantes se benefician de experiencia práctica en la organización de eventos, la planificación operativa, el desarrollo arbitral y la organización de competiciones, en condiciones similares a las de los grandes torneos internacionales, lo que permite reforzar capacidades en múltiples áreas funcionales.