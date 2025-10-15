Mendes y los 'Blue Sharks' se lanzan a lo más profundo

Cabo Verde se ha clasificado para su primera Copa Mundial de la FIFA™

La FIFA Series 2026™ forma parte de su preparación

El Programa Forward de la FIFA ha respaldado proyectos clave en toda la isla

Hace casi dos años, Cabo Verde participó en la edición piloto de la FIFA Series™. El evento marcó el inicio de la preparación de la selección para las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los Tiburones Azules, que nunca se habían enfrentado a un equipo de la Concacaf, derrotaron en aquellos partidos a Guyana y luego a Guinea Ecuatorial.

Ahora tirando de retrospectiva, es complicado evaluar el impacto real que estas dos victorias tuvieron en el futuro éxito de Cabo Verde, pero sin duda les hicieron ganar confianza y experiencia en el proceso. Dos años después, no utilizan la FIFA Series 2026™ para determinar la elegibilidad de cara a las eliminatorias de la Copa Mundial, sino como preparación para la fase final.

"Sin duda, guardaré con cariño los recuerdos que tengo de la FIFA Series en Arabia Saudí, ya sea de toda la campaña en la fase de clasificación para la Copa Mundial, y especialmente del resultado, o de la inmensa alegría que lo acompañó. Toda esta fase fue la mejor experiencia futbolística de mi vida. Darle a toda una nación algo por lo que celebrar es una sensación incomparable", explicó el capitán Ryan Mendes a Inside FIFA. "Pero debemos ver esto como el primer paso y seguir trabajando para asegurarnos de estar listos para el gran día."

Cabo Verde celebra su histórica clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™ 01:55

Esta es la mentalidad que guía la preparación de Cabo Verde para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mendes y sus compañeros se enfrentaron a Chile el 27 de marzo en Nueva Zelanda, con derrota por 4-2, antes de medirse a Finlandia tres días después. Sus dos primeros partidos en la Copa Mundial les medirán a rivales sudamericanos y europeos: España el 15 de junio y Uruguay el 22 de junio.

"[La FIFA Series] son dos partidos cruciales en nuestra preparación. También nos darán la oportunidad de incorporar a algunos jugadores nuevos. Son encuentros de alto nivel, lo que nos obliga a mantenernos concentrados y en nuestra mejor forma, pero también a seguir trabajando para fortalecer al equipo de cara al Mundial", declaró el extremo del Kocaelispor turco.

Mendes menciona constantemente dos palabras: "Copa Mundial", obsesionado con la perspectiva. No es de extrañar, considerando que, en menos de 100 días, Cabo Verde participará en este espectáculo mundial por primera vez en su historia. "He estado soñando con este momento desde el día en que nos clasificamos. Obviamente, cuanto más se acerca el gran día, más nos emocionamos todos. Intento mantener la calma y, sobre todo, mantenerme en forma".

Ahora, a sus 36 años, tras casi 20 al más alto nivel, esta preocupación es perfectamente razonable. Mendes fue convocado por primera vez con la selección nacional en 2010 y actualmente es el jugador con más partidos internacionales (94) en la historia del fútbol caboverdiano, además de su máximo goleador histórico (22). Él sabe mejor que nadie lo difícil que ha sido el camino hacia este Mundial para este remoto archipiélago en el océano Atlántico.

"Es, sin duda, nuestro mayor logro", explicó. "Para mí, es un sueño de mi infancia que se ha hecho realidad. Como capitán y jugador veterano, estoy muy orgulloso de lo que ya hemos conseguido. Sentimos que hemos logrado algo importante. Este éxito es la recompensa a muchos años de arduo trabajo de todo el equipo, el personal, la federación nacional y todo el país".

Más allá de las hazañas de los Tiburones Azules en la cancha, se han realizado importantes inversiones para el desarrollo del fútbol en Cabo Verde. A través del Programa Forward de la FIFAadvancing-football/fifa-forward, el máximo organismo del fútbol mundial también ha mostrado su apoyo al país. Esta financiación ha sido especialmente beneficiosa para el funcionamiento diario de la selección nacional. Además, la construcción de canchas de césped artificial en Santa Cruz, en la isla de Santiago, ha impulsado a los equipos locales y ha brindado a los jóvenes jugadores mayores oportunidades para jugar al fútbol.

"Somos plenamente conscientes del impacto de este apoyo. Valoramos enormemente este tipo de ayuda. No solo contribuye al desarrollo del fútbol, sino que impulsa a todos los deportes en Cabo Verde", afirmó Ryan Mendes. "El país cuenta con un gran talento en muchos deportes, y es algo que se está aprovechando al máximo, ¡así lo demuestra la clasificación del equipo para la Copa Mundial!"