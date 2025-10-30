BOMA™ será la mascota oficial de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™

A solo unos días de que comience la histórica Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™, ha aterrizado la mascota oficial del torneo, un búho del desierto llamado BOMA™. Las mayores promesas del mundo se darán cita en Catar para el primer Mundial sub-17 de 48 selecciones, y el ave es un homenaje a una figura que a menudo pasa inadvertida en el fútbol: la del ojeador. El nombre BOMA significa "búho" en árabe y es un guiño al legendario ex jugador y técnico serbio Velibor "Bora" Milutinović, que dirigió a cinco selecciones distintas en otros tantos Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002, antes de trasladarse a Catar, país en el que ha contribuido al desarrollo de este deporte como entrenador y ojeador. La buena trayectoria de Catar en el fútbol internacional se debe en parte a la labor de Milutinović, que ha ejercido de consultor, mentor y defensor a ultranza del fútbol catarí desde su llegada al país en 2009. El serbio contribuyó en la presentación de la candidatura del país que a la postre organizó la Copa Mundial de la FIFA 2022™, y ha ejercido de asesor y embajador de la prestigiosa Academia Aspire, el centro de tecnificación y desarrollo del talento en el que se han formado numerosos campeones de la Copa de Asia de la AFC y jugadores de la selección catarí que hace poco se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 26™. Al igual que sucede con Milutinović, la experiencia y sabiduría de BOMA salen a relucir cuando busca futuras estrellas, para lo cual se sirve de su ojo para el talento y su inteligencia para fomentar el desarrollo de las próximas generaciones de futbolistas.