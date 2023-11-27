FIFA le da la bienvenida y tranquiliza a la Federación de Fútbol de la RI de Irán en una reunión productiva sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estambul

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, lideró a la delegación de la FIFA durante las conversaciones de alto nivel

Se les facilitó a los oficiales de la Federación de Fútbol de la RI de Irán información detallada sobre la logística, los protocolos y otros aspectos del torneo

También se celebró una reunión con la cúpula de la Federación Turca de Fútbol

El sábado 16 de mayo, una delegación de la FIFA, encabezada por su secretario general, Mattias Grafström, se reunió con oficiales de la Federación de Fútbol de la RI de Irán (FFIRI) en Estambul, Turquía, para disipar sus dudas y manifestar su apoyo en torno a la participación del Team Melli en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó que Norteamérica recibirá con los brazos abiertos a la RI de Irán en lo que promete ser el evento deportivo más inclusivo de la historia. En una conversación con el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, y sus colegas en las oficinas de la Federación Turca de Fútbol (FTF), Grafström reiteró la postura de la FIFA y explicó los planes de los organizadores para que la experiencia de la RI de Irán en la Copa Mundial de la FIFA™ sea lo más satisfactoria, productiva y agradable posible.

"Tuvimos una reunión excelente y constructiva con la Federación Iraní de Fútbol. Estamos trabajando estrechamente y tenemos muchas ganas de darles la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026™", dijo el secretario general de la FIFA. "Tuvimos la oportunidad de tratar algunos temas operativos, tal y como lo hacemos con todas las federaciones miembro. Sin embargo, me alegra mucho haber podido tener este intercambio tan positivo. Tanto la Federación de Fútbol de Irán como la FIFA se alegran de haber tenido esta reunión, y tenemos muchas ganas de darle la bienvenida al Team Melli a Estados Unidos, Canadá y México".

Taj afirmó: "Tuvimos una reunión positiva y constructiva con la FIFA. Planteamos nuestras preocupaciones y expresamos nuestro compromiso conjunto para garantizar que el Team Melli tenga una participación en la Copa Mundial de la FIFA™ sin contratiempos".

La RI de Irán calificó a su cuarta Copa Mundial de la FIFA™ consecutiva y está previsto que se enfrente a Nueva Zelanda (15 de junio en Los Ángeles), Bélgica (21 de junio en Los Ángeles) y Egipto (26 de junio en Seattle) el próximo mes en Estados Unidos. Su campo base estará ubicado en Tucson.