El Congreso de la FIFA enfatiza la importancia de la Copa Mundial de la FIFA™ como vehículo para unir el mundo y renueva su compromiso de eliminar el racismo del fútbol

El presidente de la FIFA hace un llamamiento a la paz y a la unidad ante las federaciones miembro reunidas en Vancouver (Canadá)

El Congreso celebra con satisfacción los avances efectuados en la lucha contra el racismo

El presidente de la FIFA confirma su intención de presentarse a la reelección en 2027

El Congreso de la FIFA reunido en Vancouver (Canadá) el 30 de abril de 2026 puso de manifiesto la capacidad de la inminente Copa Mundial de la FIFA™, que se celebrará en Norteamérica, para unir a las personas del mundo en un ambiente de armonía y respeto. Asimismo, el Congreso reiteró su compromiso de erradicar el racismo del fútbol.

El 76.º Congreso de la FIFA, el segundo que alberga Canadá después del celebrado en Montreal en 1976, comenzó con el discurso de bienvenida del presidente de la Concacaf, Vittorio Montagliani, y una alocución del presidente de la Federación Canadiense de Fútbol, Peter Augruso.

En sus observaciones preliminares, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la capacidad única que tiene el deporte para tender puentes en un mundo dividido en el que 48 federaciones miembro participantes se preparan para brillar en la Copa Mundial de la FIFA™ de este año y transmitir un mensaje contundente de unidad.

“No cabe duda de que la RI de Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y disputará partidos en Estados Unidos", afirmó el presidente de la FIFA. "Y la razón es muy simple, queridos amigos: tenemos que colaborar y unir a todas las personas".

"Es tanto mi responsabilidad como la nuestra. El fútbol une el mundo, y la FIFA, ustedes y nosotros unimos el mundo. Tenemos que acordarnos de mantener siempre una actitud positiva, con una sonrisa y alegría. Hay demasiados problemas en el mundo y muchas personas que quieren dividirlo. Si nadie intenta que nos unamos, ¿qué va a ser de nuestro mundo? Es fundamental que lo hagamos”.

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Información sobre la postura global contra el racismo

El presidente Infantino, acompañado de varios miembros del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas y FIFA Legends, tomó la palabra para enviar un mensaje contundente sobre los avances efectuados en la aplicación de la postura global contra el racismo, que el 74.º Congreso de la FIFA aprobó por unanimidad en Bangkok (Tailandia) en mayo de 2024.

Desde entonces, la FIFA ha adoptado varias medidas esenciales para reforzar la lucha contra el racismo, incluidas enmiendas al Código Disciplinario de la FIFA. Asimismo, se han llevado a cabo otras iniciativas, como la aplicación del gesto de incidente racista en todas las competiciones de la FIFA; la protección de más de 12.000 personas y 570 equipos mediante el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales ; el material formativo, difundido como parte de la campaña en curso “Di no al racismo”; y el Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas, en representación de las seis confederaciones, que ha llevado a cabo una serie de tareas de gran relevancia.

“Si bien siguen existiendo dificultades, podemos afirmar con seguridad que hemos logrado avances reales y significativos. Hemos transformado nuestro compromiso en medidas concretas en el fútbol mundial. Ese compromiso común sigue guiando y reforzando nuestra labor en todo el planeta”, añadió el presidente de la FIFA.

El capitán honorífico del panel, George Weah, envió a los presentes el siguiente mensaje por vídeo sobre la importancia de la postura global contra el racismo: “Este movimiento debe echar raíces en todas las comunidades del mundo y concienciar sobre las repercusiones negativas de la discriminación racial. El racismo es una lacra”.

Una inversión sin precedentes en el fútbol

El Congreso de la FIFA también aprobó el Informe Anual de la FIFA 2025, incluido el presupuesto del ciclo 2027-2030, que prevé unos ingresos récord de 14.000 millones de USD. Gracias a ello, la FIFA podrá reinvertir una cantidad sin precedentes en el fútbol. Las 211 federaciones miembro de la FIFA tendrán derecho a recibir una financiación para el desarrollo del fútbol ocho veces superior a la que contemplaban los programas en vigor antes de 2016, ya que las inversiones del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA ascenderán a un total histórico de 2.700 millones de USD.

“Las repercusiones del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA son evidentes", continuó Infantino. "En los últimos diez años hemos invertido 5.000 millones de USD en el desarrollo del fútbol".

"Es fundamental que invirtamos y que ampliemos nuestros programas de inversión. Les puedo asegurar que los 2.700 millones de USD que estamos invirtiendo en el próximo círculo del Programa Forward de la FIFA son solo el principio. Es la base de lo que hacemos y de lo que queremos hacer y no cabe duda de que más adelante conseguiremos mucho más. Estos 2.700 millones de USD multiplican por ocho las cifras alcanzadas hace unos años”.

Declaraciones de la Federación Palestina de Fútbol y de la Federación Israelí de Fútbol

El Congreso de la FIFA escuchó las declaraciones de la Federación Palestina de Fútbol (PFA) y de la Federación Israelí de Fútbol (IFA). En este contexto, el presidente Infantino rindió homenaje a las víctimas inocentes de la violencia en la región e insistió en la importancia de utilizar el fútbol para tender puentes.

Las instancias correspondientes de la FIFA trataron la propuesta inicial presentada por la PFA.

“No deben olvidar que sus dos federaciones cuentan con los mismos derechos: el derecho de organizar fútbol en sus respectivos territorios, el derecho de representar a sus países en los escenarios internacionales y el derecho y el deber de inculcar a sus hijos la pasión por el fútbol y el respeto mutuo”, concluyó Infantino.

Información sobre el 77.º Congreso de la FIFA