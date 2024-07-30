Azerbaiyán aprovecha su éxito en la FIFA Series™ y pone la mirada en 2027

La FIFA Series™ 2026 resultó un éxito para Azerbaiyán, tanto en lo que respecta a los resultados como a la organización

El país ha escalado puestos en la Clasificación Mundial de la FIFA/Coca-Cola

Esto es una señal prometedora de cara a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027™, que organizarán conjuntamente con Uzbekistán

Hace dos años, Azerbaiyán fue uno de los cinco países anfitriones del edición piloto de la FIFA Series™. Tras imponerse por 1-0 a Mongolia y empatar a 1-1 con Bulgaria, la experiencia se consideró un éxito. Una clara muestra de ello fue la decisión de volver a organizar el evento en 2026. Esta vez, sin embargo, ha resultado ser algo más que un logro: ha sido un auténtico triunfo.

"La FIFA Serie de 2024 supuso un hito importante para nuestro país. Eventos como este aportan una experiencia muy valiosa, tanto para nosotros como jugadores como para el fútbol azerbaiyano en su conjunto", explicó Elvin Cafarguliyev, un experimentado lateral izquierdo de la selección de Azerbaiyán, con 33 partidos internacionales y un gol a su haber.

"Solo guardo buenos recuerdos de aquellos partidos de 2024. Jugar en casa, ante nuestra afición, siempre es especial. Me alegró mucho formar parte de la edición de 2026, a la que nos enfrentamos con mucha concentración y determinación. Como en todos los partidos, nuestro objetivo era representar a la selección nacional con orgullo. Creo que lo conseguimos".

Sería difícil no estar de acuerdo con este talentoso defensa. Las victorias sobre Santa Lucía (6-1) y Sierra Leona en la tanda de penaltis (tras un empate a 1-1) proporcionaron a Azerbaiyán tanto confianza como una valiosa experiencia frente a equipos de la Concacaf y la CAF, respectivamente, rivales a los que rara vez se había enfrentado en el pasado.

Pero eso no es todo. El equipo también se alzó con un trofeo, contó con el gran apoyo de una numerosa afición local y, como guinda del pastel, subió tres puestos en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola (puesto 124, +3), ahora se actualiza en tiempo real durante los partidos.

Aunque estos avances se reflejan de inmediato en las clasificaciones, en realidad son el resultado de un trabajo constante a lo largo de muchos meses. Se han realizado importantes esfuerzos para desarrollar el fútbol en Azerbaiyán, y no es solo la selección nacional la que está cosechando los frutos. Esto también está ocurriendo a nivel de clubes. Un ejemplo es el Qarabağ, el club en el que juega Cafarguliyev, que recientemente se convirtió en el primer equipo azerbaiyano en alcanzar la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA.

La Asociación de Federaciones de Fútbol de Azerbaiyán (AFFA) ha desempeñado un papel fundamental en este impulso positivo. FIFA también ha contribuido a través de la Programa Forward de la FIFA con el apoyo de importantes proyectos, entre los que se incluyen la implantación de la tecnología del videoarbitraje (VAR) en el fútbol nacional y la construcción de la Academia de Fútbol Turan Tovuz.

Rovshan Najaf, presidente de la Federación Azerbaiyana de Fútbol 01:36

"Creemos que están sucediendo cosas positivas en Azerbaiyán y que estamos logrando avances reales", señaló Cafarguliyev. "Tanto el sistema VAR como las nuevas academias han contribuido a elevar el fútbol azerbaiyano a un nivel más profesional. Esto no solo es importante para nuestros jugadores actuales, sino también para las generaciones futuras".

Es evidente que el país mira hacia el futuro. Un claro ejemplo de esta ambición es su papel como coanfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 junto a Uzbekistán. "El Mundial Sub-20 de 2027 será un gran acontecimiento. Es una magnífica oportunidad para el país y una fuente adicional de motivación para esta generación. Torneos como este suponen un importante impulso para el desarrollo del fútbol", afirmó Cafarguliyev, quien ha representado a su país en las categorías Sub-19 y Sub-21.

"Competiciones como estas también pueden servir como hitos clave en el camino hacia la clasificación para el Mundial, que sigue siendo nuestro objetivo final. Adquirir experiencia internacional es esencial si queremos alcanzar el éxito en el futuro, tanto para la próxima generación de jugadores como para nosotros".