Wenger y Ellis señalan los beneficios de organizar una Copa Mundial de la FIFA™ de 48 selecciones

El sorteo final de este viernes será el primero de un Mundial con 48 contendientes

Ya se han clasificado cuatro debutantes en la edición de 2026

Consecuencias muy positivas en la cantidad de seguidores del fútbol y la participación esperada

La celebración de un Mundial con 48 selecciones es una "evolución natural" del fútbol, propulsada por el enorme trabajo efectuado para hacer que este deporte sea realmente global y subir el listón del juego, como ha declarado Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, en los preliminares del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebra este viernes en Washington D. C. Por su parte, Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA, destacó los efectos "transformadores" de esta edición.

Gracias a la ampliación del formato de 32 selecciones utilizado desde Francia 1998, como mínimo cuatro selecciones debutarán en la competición, una primicia que ha supuesto un incentivo añadido durante la apasionante fase preliminar que concluirá el próximo marzo con el torneo de clasificación.

Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal, está convencido de que la ampliación brinda más oportunidades a selecciones de todo el mundo y estimula el crecimiento sin restar ni un ápice de calidad al fútbol que veremos en la competición.

"La ampliación del formato es una paso natural, ya que queremos que el fútbol llegue a todos los rincones del planeta. Si analizamos la evolución de la competición, veremos que en 2030, se habrán cumplido 100 años desde la celebración de la primera Copa Mundial de la FIFA", afirmó en una rueda de prensa.

"Comenzamos con trece selecciones, luego pasamos a 16. En 1982 se compitió por primera vez con 24 equipos, y en 1998 se llegó a los 32. Por lo tanto, la evolución es que cada vez participen más equipos en el Mundial. Creo que 48 es la cantidad perfecta de selecciones", añadió el técnico.

"Es una cifra ligeramente inferior al 25 % de las 211 federaciones miembro afiliadas a la FIFA, por lo que un equipo de cada cuatro tiene la oportunidad de participar en el torneo. Esto significa que el 75 % de las selecciones no compiten en él. Incluyo en este porcentaje a países como China e India, que suman un total de 3000 millones de habitantes", continuó Wenger.

En marzo de 2026 conoceremos a las seis selecciones participantes en el Mundial que todavía están por determinar.

16 equipos (Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Gales, Irlanda del Norte, Italia, Kosovo, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumanía, Suecia, Turquía y Ucrania) jugarán las eliminatorias europeas en las que se disputarán cuatro plazas.

En el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, seis selecciones (Bolivia, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia, RD del Congo y Surinam) se enfrentarán por las otras dos.

Wenger señaló que la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™, celebrada recientemente, también contó con la participación de 48 selecciones por primera vez y que respondió a las dudas sobre la diferencia de nivel entre equipos.

"De hecho, nos dimos cuenta de que la diferencia de calidad entre los países se ha reducido. ¿Por qué? Porque tanto nuestro mensaje como nuestra labor están dirigidos a educar a las personas, y la educación guarda una relación directa con los resultados", declaró el Sr. Wenger.

"Ahora todos los países del mundo ponen el foco en la educación y forman jugadores jóvenes, por eso vemos selecciones inéditas en el Mundial, y por eso creo que es normal que la competición cuente con 48 equipos".

Cabo Verde, Curasao, Jordania y Uzbekistán se disponen a disputar su primer Mundial y el Wenger señaló que los países están cosechando los frutos del trabajo sistemático centrado en el desarrollo del fútbol.

"Si nos fijamos en Uzbekistán, vemos que hacen una labor fantástica en las categorías juveniles; la infraestructura que han creado es increíble. Jordania es otro ejemplo, y fue una de las grandes sorpresas en la Copa de Asia de la AFC. No es casualidad. Esto es algo que hemos estudiado: el informe mundial nos hizo ver que la calidad del trabajo desplegado en las categorías juveniles guarda una correlación del 100 % con los resultados cosechados por la selección absoluta", añadió.

La Copa Mundial de la FIFA™ se celebrará en 16 sedes de Estados Unidos, México y Canadá, y la ex seleccionadora del combinado estadounidense Jill Ellis, que ganó las ediciones de 2015 y 2019 de la modalidad femenina, cree que tendrá una repercusión inmensa en el fútbol norteamericano.

"El Mundial de 1994 transformó el panorama del fútbol estadounidense —afirmó—. Fue casi el origen de la MLS, que nació unos dos años después con diez equipos. La gente necesita ídolos. Este torneo no solo nos hizo soñar al ver a todos esos jugadores, sino que también sentó las bases de la infraestructura. Posteriormente, organizamos el Mundial femenino de 1999, que nos deparó algunos momentos inolvidables.

La fuerza del Mundial radica en que acapara la atención de todo el planeta, pero ¿qué efectos tiene en la afición local? ¿Qué provoca en los jugadores y en la gente que nunca antes ha visto este deporte? Con la edición del año que viene, el número de aficionados y la atención aumentarán. Para una entrenadora como yo, los niveles de participación son muy importantes, porque nos gusta que los niños salgan a la calle a jugar con el balón y sueñen con ser como sus ídolos. Por lo tanto, en cuanto al legado del Mundial, lo más importante es que centra todas las miradas y despierta el interés de las siguientes generaciones".